Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Германия поставила Украине боеприпасы нового производства для ЗСУ Gepard
МО: Германия поставила Украине боеприпасы нового производства для ЗСУ Gepard
Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, сообщает Минобороны страны.
Как сообщили в ведомстве, через несколько месяцев после соответствующего соглашения в ВСУ поступили боеприпасы нового германского производства для ЗСУ Gepard, их количество составляет пятизначное число, передает РИА «Новости».
Как приводятся в сообщении слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, Германия продолжит поддерживать Украину в тех областях, которые являются ее сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.
Как сообщала Financial Times, украинские войска получили от Запада 30 ЗСУ Gepard, а также несколько современных систем ПВО.