МО: Германия поставила Украине боеприпасы нового производства для ЗСУ Gepard

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, через несколько месяцев после соответствующего соглашения в ВСУ поступили боеприпасы нового германского производства для ЗСУ Gepard, их количество составляет пятизначное число, передает РИА «Новости».

Как приводятся в сообщении слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, Германия продолжит поддерживать Украину в тех областях, которые являются ее сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.

Как сообщала Financial Times, украинские войска получили от Запада 30 ЗСУ Gepard, а также несколько современных систем ПВО.