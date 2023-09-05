В России разоблачили украинский фейк о «новой мобилизации»

Tекст: Алина Власенко

Украинские Telegram-каналы распространяют фейковый «приказ министра обороны» Сергея Шойгу, согласно которому с 11 сентября в России якобы возобновятся мобилизационные мероприятия. На деле, как сообщает Telegram «Война с фейками», распространяемый документ изготовил украинский Центр инфо-психологических операций ВСУ для дестабилизации ситуации в России.



«Распространение началось с небольших каналов, после чего фейк подхватила вся Telegram-сетка украинских дезинформаторов, включая советника МВД Украины Геращенко и крупнейшие информагентства. Параллельно документ распространяли в соцсетях боты. На скриншотах видно, что в пабликах разных городов публиковался идентичный текст. Сейчас все подобные комментарии заблокированы», – указывают авторы Telegram-канала.

Они отмечают, что в распространяемом документе не соблюдена нумерация. «Фейковый приказ, который якобы подписали в сентябре, имеет порядковый номер 463. При этом на сайте Минобороны еще 29 августа был опубликован приказ №558.

Кроме того, в фейковом документе подпись Шойгу сделана черной ручкой, а дата подписания документа и номер экземпляра – синей. Такое возможно, только если вместо оригинальной подписи министра использовали шаблон из другого документа. Более того, в свежих приказах подпись Шойгу выглядит по-другому, отмечают борцы с фейками.

«В настоящих приказах министра обороны контролировать исполнение приказа могут только заместители министра или начальник генштаба. Здесь же эта задача возложена на главное мобилизационное управление. Кроме того, глава ведомства не будет приказывать «представителям военных комиссариатов». Приказ будет адресован командующих войсками военных округов, которым подчиняются военкомы», – также отмечают разоблачители.

Кроме того, в оформлении документа есть целый ряд ошибок. «Например, неверно сделан гриф «для служебного пользования», и оставлены «висящие строки» перед словом «приказываю», – отмечают авторы канала.

Тем временем на самой Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.