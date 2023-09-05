Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.2 комментария
ФСБ задержала жителя Кубани за попытку вступить в ВСУ
Завербовавшегося в ВСУ жителя Кубани задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ.
Согласно сообщению пресс-службы, была ресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника, передает РИА «Новости».
Как отмечается в сообщении ведомства, гражданин России, чтобы вступить в ряды ВСУ, инициировал контакт с вербовщиком СБУ, готовившим «добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России».
Подозреваемый задержан при попытке выехать на Украину, возбуждено уголовное дело, подпадающее под ч. 1 ст. 30 и ст. 275 (приготовление к госизмене).
Ранее мужчину из Владимирской области арестовали за попытку вступить в ВСУ.