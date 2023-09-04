Фонд президентских грантов начал прием заявок от НКО для финансирования в 2024 году

Tекст: Ольга Никитина

Заявки на первый из двух конкурсов принимаются фондом до 23.30 мск 16 октября.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны, не имеющие органов власти в составе учредителей и зарегистрированные не позднее 16 октября 2022 года (при запросе гранта до 500 тыс. рублей – 16 апреля 2023 года; а для организаций из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при запросе до 5 млн рублей – не позднее 17 июля 2023 года).

В период конкурсной кампании обучающие мероприятия для заявителей запланированы в Биробиджане, Владивостоке, Геническе (Херсонская область), Луганске, Магадане, Мелитополе (Запорожская область), Мурманске, Нальчике, Нижнем Новгороде, Пскове, Пятигорске (Ставропольский край), Рязани, Салехарде. Семинары уже состоялись в Курске, Омске, Саранске и Снежном (ДНР). Также для представителей некоммерческих организаций пройдет традиционное обучение в онлайн-формате.

Подготовить и подать заявку можно на сайте фонда президентскиегранты.рф. Также на сайте фонда, в центре поддержки, можно найти ответы на большинство вопросов об участии в конкурсе. Подготовить заявку на конкурс также поможет онлайн-курс, доступный на сайте фонда в разделе «обучение».

Победители конкурса будут определены в январе 2024 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля 2024 года.

За время работы Фонда президентских грантов с апреля 2017 года на его конкурсы было представлено 145 тыс. 637 проектов. 27 тыс. 694 из них уже получили поддержку на общую сумму 58,7 млрд рублей. Еще 5,5 млрд рублей выделены фондом в 2021-2023 годах на конкурсное финансирование некоммерческих организаций на региональном уровне.