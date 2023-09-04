Воевавший за ВСУ наемник из Колумбии ликвидирован на Украине

Онуфриенко: Зеленский умышленно отправляет десант к Крыму на убой

Военный аналитик Онуфриенко: Высадкой десанта в Крыму Зеленский хочет нивелировать неудачи контрнаступления

Tекст: Евгений Поздняков

«Регулярные отправки десантных групп в сторону Крыма – еще одна попытка украинского руководства «оправдаться» перед собственными гражданами и западными странами за провал контрнаступления. Задача проста – создать заметный информационный шум, который внушит российскому населению страх и неуверенность в силах армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«И офис Зеленского не скрывает собственных мотивов. Недавнюю атаку на полуостров в Киеве открыто приурочили ко Дню независимости Украины 24 августа. Поражает, насколько цинично ВСУ готовы отправлять собственных людей на убой ради реализации политических амбиций нескольких человек», – отмечает собеседник.

«Из раза в раз к берегам Крыма отправляют лишь несколько небольших катеров. На них может разместиться около 50 человек. Это очень мало для проведения по-настоящему серьезных операций. Фактически офис Зеленского превратил украинских бойцов в смертников, которые плывут к территории России, заведомо зная о собственной обреченности», – подчеркивает эксперт.

«Правда, мы уже видели, как местные «князьки» разменивали жизни солдат на красивые заголовки. Так, например, было под Антоновским мостом. Абсолютно бессмысленная операция, цель которой – создать эффект «успеха» непобедимой украинской армии», – считает Онуфриенко.

«Нынешняя попытка десантироваться на мысе Тарханкут вновь не преследовала стратегических целей. Место выбрано лишь потому, что эта точка полуострова является наиболее близкой к территориям, которые до сих пор контролируются ВСУ», – акцентирует собеседник.

«Однако России удалось выстроить стройную систему контроля над прибрежной зоной Черного моря. Вместе с тем из-за непрекращающихся вылазок ВСУ нашим военным сейчас необходимо максимально пристально изучать действия противника. И отталкиваясь от этого, вносить корректировки в систему безопасности Крыма», – заключил Онуфриенко.

Ранее самолеты РФ уничтожили четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Отмечается, что противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

Это не первая попытка ВСУ прорваться на территорию полуострова. Так, 30 августа самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы, чтобы «русские войска ушли с полуострова «без давления» со стороны ВСУ. При этом он подчеркивал, что планируется некий перечень шагов по «деоккупации» региона. Однако план Зеленского встретил скепсис со стороны американского экспертного сообщества.

Так, ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в социальной сети X (прежнее название Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заметил, что Украина не способна «защитить себя, не говоря уже о том, чтобы требовать территорию РФ». Однако бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес разделяет взгляды Зеленского. Он заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek.

Еще в феврале в социальной сети X Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

В России планы Зеленского вызвали широкий резонанс. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что попытки ВСУ организовать вторжение на полуостров закончатся капитуляцией. Он отметил, что действующему украинскому руководству удалось разрушить собственную страну, но уничтожить полуостров у них не выйдет.