Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.8 комментариев
На Украине погиб воевавший на стороне Киева британский наемник
Британский наемник Сэм Ньюи, который воевал в подразделении «Темные ангелы» на стороне киевского режим, погиб во время минометного обстрела, сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на родственников мужчины.
Погибшему было 22 года, он не имел военного опыта и был членом иностранного добровольческого отряда, известного как «Темные ангелы», передает РИА «Новости».
По словам брата Ньюи, его родственник «отдал жизнь за людей, которых никогда не знал». Он принял решение воевать на Украине после изучения психологии в Бирмингемском университете,
Ранее сообщалось, что бойцы добровольческой бригады «Волки» под Соледаром взяли в плен нескольких польских наемников и солдат ВСУ.