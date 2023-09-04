Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.0 комментариев
На Донецком направлении за сутки отражено три атаки ВСУ
На Донецком направлении подразделения Южной группировки, используя удары авиации и тяжелых огнеметных систем, отразили три атаки штурмовых групп ВСУ около Артемовска и Северного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе боев на этом направлении противник потерял до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, самоходные артиллерийские установки: американскую М109 Paladin и «Гвоздику», а также две гаубицы М105 производства США, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации и артиллерии вели активные действия по улучшению тактического положения возле Работино и Вербового Запорожской области, а кроме того отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника составили более 115 военнослужащих, две бронемашины, две артсистемы М777, две самоходные гаубицы М109 Paladin и две американские гаубицы М119, два орудия Д-30 и одно Д-20, отчитались в Минобороны.
На Купянском направлении подразделениями Западной группировки, ударами авиации и артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее Свердловки Луганской народной республики (ЛНР).
Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Высшим Соленым, Ивановкой, Тимковкой, Синьковкой Харьковской области и Новоселовским ЛНР.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 60 военнослужащих, польская самоходная артустановка Krab, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады спецназначения ВСУ под Ямполовкой ДНР, Червоной Дибровой ЛНР, а также Серебрянским лесничеством.
Уничтожены до 40 военнослужащих, три пикапа, орудие Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ у Новомихайловки и Урожайного ДНР. Потери противника составили более 120 военнослужащих и две бронемашины, сообщил Конашенков.
Поблизости от Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожены до 35 военнослужащих противника, американская артсистема М777, гаубица «Мста-Б».
В районе Понятовки Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 126 районах.
Поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Верхней Терса Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.