Эксперт назвал крылатые ракеты, которые не видит украинская ПВО

Эксперт Кнутов: Удары по Николаеву могли наноситься новейшими ракетами для Су-57

Tекст: Андрей Резчиков

«Существует вероятность, что для ударов по Украине Россия начала применять новейшие крылатые ракеты, которые были разработаны для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Они компактные, помещаются внутрь самолета и в чем-то сопоставимы с британо-французскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

Однако эксперт сомневается, что речь может идти о массовом применении новейших вооружений, основная ставка по-прежнему делается «на наши классические ракеты». «Есть вероятность, что последние удары по Николаеву наносились для проверки эффективности новейших ракет и отработки действий самолетов-носителей. Но это станет понятно только после официальной информации Минобороны России, либо противник установит что-нибудь по найденным обломкам», – считает собеседник.

Кнутов полагает, что основная причина того, что на Украине заявили о применении ВС РФ нового типа ракет, кроется в новой тактике российских военных. В качестве носителей ракет теперь используется не стратегическая дальняя авиация, которую противник «тут же видел и остро начинал реагировать», а, например, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и наземные установки «Бастион». «Новая тактика позволяет нам наносить атаки, которые фактически не фиксируются украинской ПВО», – пояснил полковник в отставке.

Украинская ПВО крайне слабая и малоэффективная, добавляет эксперт. «Если крылатая ракета идет на малой высоте, то украинские РЛС просто не засекают ее», – пояснил Кнутов.

Украинским ПВО труднее всего засекать российские ракеты «Оникс» из-за огромной скорости, которая в момент нанесения удара может достигать 2,6 маха. «За счет этого ни одна украинская система ПВО не в состоянии перехватить ракету «Оникс», – подчеркнул Кнутов.

Об атаке Николаева неизвестным типом ракет сообщил в субботу мэр города Александр Сенкевич. Так он ответил на вопрос, почему в последние дни воздушная тревога звучит уже после обстрелов. По его словам, неизвестный тип российских ракет не видят украинские средства ПВО. По данным Сенкевича, на этой неделе было три таких атаки – сначала были взрывы, большие разрушения и пожар, а потом раздавались сирены.