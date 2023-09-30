Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Эксперт назвал крылатые ракеты, которые не видит украинская ПВО
Эксперт Кнутов: Удары по Николаеву могли наноситься новейшими ракетами для Су-57
Для ударов по Николаеву Россия могла применить новейшие крылатые ракеты, которые были разработаны для истребителя Су-57. В ходе таких ударов проверяется эффективность нового оружия и отрабатываются действия самолета-носителя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. О нескольких атаках Николаева неизвестным типом ракет сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«Существует вероятность, что для ударов по Украине Россия начала применять новейшие крылатые ракеты, которые были разработаны для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Они компактные, помещаются внутрь самолета и в чем-то сопоставимы с британо-французскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.
Однако эксперт сомневается, что речь может идти о массовом применении новейших вооружений, основная ставка по-прежнему делается «на наши классические ракеты». «Есть вероятность, что последние удары по Николаеву наносились для проверки эффективности новейших ракет и отработки действий самолетов-носителей. Но это станет понятно только после официальной информации Минобороны России, либо противник установит что-нибудь по найденным обломкам», – считает собеседник.
Кнутов полагает, что основная причина того, что на Украине заявили о применении ВС РФ нового типа ракет, кроется в новой тактике российских военных. В качестве носителей ракет теперь используется не стратегическая дальняя авиация, которую противник «тут же видел и остро начинал реагировать», а, например, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и наземные установки «Бастион». «Новая тактика позволяет нам наносить атаки, которые фактически не фиксируются украинской ПВО», – пояснил полковник в отставке.
Украинская ПВО крайне слабая и малоэффективная, добавляет эксперт. «Если крылатая ракета идет на малой высоте, то украинские РЛС просто не засекают ее», – пояснил Кнутов.
Украинским ПВО труднее всего засекать российские ракеты «Оникс» из-за огромной скорости, которая в момент нанесения удара может достигать 2,6 маха. «За счет этого ни одна украинская система ПВО не в состоянии перехватить ракету «Оникс», – подчеркнул Кнутов.
Об атаке Николаева неизвестным типом ракет сообщил в субботу мэр города Александр Сенкевич. Так он ответил на вопрос, почему в последние дни воздушная тревога звучит уже после обстрелов. По его словам, неизвестный тип российских ракет не видят украинские средства ПВО. По данным Сенкевича, на этой неделе было три таких атаки – сначала были взрывы, большие разрушения и пожар, а потом раздавались сирены.