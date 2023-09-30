Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО
Вооруженные силы России атаковали Николаев неизвестным типом ракет, которые не видит украинское ПВО, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Мэра спросили, почему в Николаеве воздушная тревога в последние дни звучит уже после обстрелов. По его словам, это связано с тем, что ВС России атаковала город неизвестным типом ракет, которые не видят ПВО, пишут украинские СМИ.
По его словам, таких атак на этой неделе было уже три – сначала были взрывы, большие разрушения и пожар, а потом раздавались сирены.
Ранее ВС России нанесли мощный ракетный удар, который повредил объект инфраструктуры в Николаеве на Украине.
Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.