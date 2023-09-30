Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО

Tекст: Вера Басилая

Мэра спросили, почему в Николаеве воздушная тревога в последние дни звучит уже после обстрелов. По его словам, это связано с тем, что ВС России атаковала город неизвестным типом ракет, которые не видят ПВО, пишут украинские СМИ.

По его словам, таких атак на этой неделе было уже три – сначала были взрывы, большие разрушения и пожар, а потом раздавались сирены.

Ранее ВС России нанесли мощный ракетный удар, который повредил объект инфраструктуры в Николаеве на Украине.

Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.