Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.0 комментариев
Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой Marder
Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой машины пехоты Marder
Немецкие бронированные машины пехоты «Marder», поставляемые ВСУ, часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца, рассказал пленный солдат ВСУ.
По словам пленного, в машине собраны специальные ролики под автомат «G36», но это не подходит для автомата Калашникова, передает РИА «Новости».
«При выходе, входе постоянно за что-то цепляешься. Все везде торчит. Электроника, все напичкано… <…> Там черт ноги себе поломает», – пожаловался пленный.
Ранее эксперт заявил, что украинские военные не получили должного уровня подготовки, поэтому западная техника используется менее эффективно и часто ломается.