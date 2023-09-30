  • ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Остальное – починим». Как Донбасс встречает годовщину возвращения в Россию
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    Зеленский согласовал с США новое наступление на начало октября
    Российских военных летчиков впервые вооружили пистолетом-пулеметом
    Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
    Названа численность россиян в новых регионах
    Определен средний размер пенсии в 2024 году
    ВС РФ расширили «серую зону» на Марьинском и Авдеевском направлениях
    Путин подписал приказ об осеннем призыве в армию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    5 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    7 комментариев
    30 сентября 2023, 03:55

    МИД Британии назвал поддержку Украины «тяжелой и болезненной»

    Глава МИД Британии Клеверли назвал «большой проблемой» усталость от конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Поддерживать Украину «тяжело и болезненно», а усталость от конфликта стала «большой проблемой», заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

    «Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», – сказал Клеверли. По его словам, отказ от помощи Украине якобы приведет к ухудшению ситуации в мире. Поэтому, как заявил министр, позиция британского правительства «тверда» и Лондон «проясняет это всем международным партнерам», передает РИА «Новости» со ссылкой на House.

    Напомним, Великобритания собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года.

    29 сентября 2023, 20:25
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ

    Журналист из США Моррис рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист из Соединенных Штатов Клейтон Моррис заявил, что лично наблюдал массовую сдачу украинских военнослужащих в плен российской стороне.

    Бойцы ВСУ складывают оружие и сдаются ВС России, но западные СМИ не хотят, чтобы их аудитория это видела, заявил Моррис на YouTube-канале Redacted, передает РИА «Новости».

    По его мнению, командиры украинских подразделений могут убить в случае отказа военных идти в бой, но российская сторона должным образом обращается с военнопленными, потому ВСУ массово сдаются. Вместе с тем в украинской армии наблюдается острая нехватка живой силы, потому киевский режим начинает призывать даже женщин.

    Ранее источник сообщал, что сдавшиеся в плен украинские военные принесли с собой три иностранных пулемета производства США, Бельгии и Германии.

    Коментарии (15)
    29 сентября 2023, 10:08
    Украина пообещала помочь Европе экономически

    Шмыгаль: Украина, вступив в ЕС, поможет Европе в сфере экономики

    Украина пообещала помочь Европе экономически
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина после вступления в Европейский союз не станет источником проблем для содружества, а наоборот, «поможет в решении многих проблем», пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль в интервью изданию Politico уточнил, что речь идет о таких сферах, как энергетическая независимость, безопасность, оборона и экономика, передает РИА «Новости».

    Между тем у Украины есть собственные экономические проблемы. Так, дефицит бюджета страны на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составит около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ. На военные расходы в бюджете Украины собираются выделить 54,6 млрд долларов.

    Кроме того, западные СМИ не раз называли Украину «попрошайкой», которая «клянчит» оружие.

    Добавим также, накануне в «Нафтогазе» заявили, что продолжают транзит российского газа «исключительно» ради того, чтобы европейцы «не замерзли». При этом газета ВЗГЛЯД писала, какие выгоды получает Украина от транзита.

    Коментарии (31)
    29 сентября 2023, 09:09
    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны

    Песков: Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник, Герой России Андрей Трошев, с которым президент Владимир Путин встречался накануне, уже работает в Минобороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает РИА «Новости».

    В четверг Путин провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Глава государства рассказал, что на предыдущей встрече с Трошевым давал ему поручение о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне СВО.

    Коментарии (14)
    29 сентября 2023, 16:32
    Атаковавшая Работино мехбригада ВСУ отказалась воевать из-за высоких потерь

    Минобороны: Киев выводит в тыл 47-ю мехбригаду из Работино из-за отказа военных выполнять боевые задачи

    Атаковавшая Работино мехбригада ВСУ отказалась воевать из-за высоких потерь
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинское командование вынуждено вынести в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа бойцов выполнять боевые задачи на фоне потерь, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России ведут активную оборону за Запорожском направлении, за неделю российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работина Запорожской области.

    В Минобороны добавили, что во время боев ВСУ потеряли более 330 военных, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

    В ведомстве подчеркнули, что украинским командованием сейчас осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра.

    Коментарии (10)
    29 сентября 2023, 10:24
    Среди переселенцев на Камчатку более 35% оказались гражданами Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    За 13 лет, в период с 2010-го по 2023 год, на Камчатку по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению соотечественников переехали более 5 тыс. человек, около 35,5% из них – украинцы, сообщили в управлении по вопросам миграции УМВД по Камчатскому краю.

    Как сообщили ИА «Кам 24» в ведомстве, 18,5% приехали из Киргизии, а 17,3% из Узбекистана. Кроме того, есть переселенцы из Армении (8,8%), Таджикистана (6,9%), Азербайджана (5,9%), Казахстана и Молдавии (по 2,9%).

    Более 30% прибывших, как уточнили в управлении, являются славянами в возрасте до 40 лет. Причем почти две трети прибывших – это молодые люди с высшим или средним специальным образованием, в том числе учителя и врачи, инженеры и строители.

    По данным на начало 2023 года, число беженцев, прибывших в Россию с территорий Украины и Донбасса, превысило 5,1 млн человек.

    Коментарии (26)
    29 сентября 2023, 15:48
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», – заявил Путин на встрече с участниками сражений под Урожайным в Кремле, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как «в боевом смысле работать, как отражать атаку противника».

    «Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова», – подчеркнул президент. Он поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им успехов.

    Напомним, подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам.

    Удар на себя приняло подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под руководством заместителя командира взвода с позывным Большой, настоящее имя Иван Калашников.

    Позднее в Минобороны России сообщили, что Калашников был представлен к званию Героя Российской Федерации. А о деталях произошедшего президенту России Владимиру Путину лично доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов участвуют во встрече с Путиным в Кремле. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов.

    Коментарии (13)
    29 сентября 2023, 15:12
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО и пообещал, что будет оказана помощь их родственникам.

    «Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину, мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент рассказал на встрече с военнослужащими, отличившимися мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции, что получил устный и письменный доклад начальника Генштаба Министерства обороны России о мужестве и героизме военных во время боев в СВО.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались. Доложил не только устно, но показал и видеоматериалы», – рассказал Путин. Он назвал подвиг военных «знаковым, хорошим примером мужества и героизма».

    Во встрече участвуют заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов, передает ТАСС.

    Калашников удостоен звания Героя России за проявленные мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами Вооруженных сил Украины у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.

    Путин принимает в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.

    Коментарии (12)
    29 сентября 2023, 13:14
    На Украине пожаловались, что Запад не объяснил им понятие «победа»

    Секретарь СНБО Украины Данилов: Никто на Западе не объяснил Киеву, что значит «победа»

    Tекст: Ольга Никитина

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

    «Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа», – сказал Данилов в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в России заведено дело о возбуждении ненависти или вражды.

    Данилов пояснил, что на Западе обещают поддерживать Киев «до – потом словосочетание – «победа». «Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом киевский режим хотел бы понимать уровень поддержки со стороны Запада. «Они с нами идут до победы или определенное время, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы?» – спросил Данилов.

    Секретарь СНБОУ заявил, что Киев не пойдет на «суррогат наподобие Будапештского меморандума». Он подчеркнул, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности.

    Американский военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее говорил, что шансы ВСУ на победу являются нулевыми. Однако несмотря на это Соединенные Штаты не намерены заканчивать конфликт на Украине, подчеркивал он.

    Эксперты из Британии в свою очередь говорили, что Киев вполне может лишиться союзников в связи с выпадами в адрес Запада и неблагодарностью украинского лидера Владимира Зеленского.

    Коментарии (3)
    29 сентября 2023, 05:49
    Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области

    Глава Курской области Старовойт: Беспилотник ВСУ сбросом взрывных устройств обесточил больницу и пять населенных пунктов

    Tекст: Антон Никитин

    Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что в слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил на электрическую подстанцию два взрывных устройства, в следствие чего загорелся один из трансформаторов, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены. Губернатор заверил, что пожарные расчеты уже выехали, однако заметил, что к восстановлению электроснабжения приступят, когда станет безопасно.

    Накануне российские военные посадили два беспилотника в Курской области с помощью систем РЭБ. Еще два беспилотника специальным службам помогло сбить над Курской областью приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы.

    Коментарии (2)
    29 сентября 2023, 12:41
    Кадыров: Командиры ВСУ убили своих солдат при попытке сдаться в плен

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские командиры убили двух солдат ВСУ при попытке сдаться российской стороне на западной окраине Клещеевки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя украинскими пленными, уточнив, что третьему оказывается медицинская помощь. Глава Чечни рассказал, что двоих их товарищей убили собственные командиры при попытке перехода к российским войскам.

    «Звучит жутко, и кто-то может даже засомневаться, но очень и очень зря», – отметил Кадыров, предложил послушать показания людей, находившихся по ту сторону баррикад.

    Каждая партия новых украинских пленных, как сообщил Кадыров, постоянно рассказывает, что их бросают прямо на позиции российских сил. При этом командиры ВСУ говорят своим солдатам, что там никого нет. «Вот такое безразличие к человеческим судьбам со стороны ВСУ и преступного киевского режима», – отметил глава Чечни, добавив, что украинских военных отправляют на убой путем обмана и через угрозы.

    Кадыров призвал украинских военных, которые еще «остаются в здравом уме», сдаваться и не жертвовать жизнью «за сатанистскую власть и интересы Запада». Он заверил, что российские военные сохранят им жизнь.

    Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам.

    Коментарии (13)
    29 сентября 2023, 08:53
    Генштаб: Планов проведения мобилизационных допмероприятий нет

    В Генштабе сообщили об отсутствии планов проводить дополнительные мобилизационные мероприятия

    Генштаб: Планов проведения мобилизационных допмероприятий нет
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    У Генштаба ВС России нет никаких планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

    По его словам, в Генштабе отсутствуют какие-либо планы проводить дополнительные мобилизационные мероприятия, передает ТАСС.

    Также Цимлянский рассказал, что в связи с ростом числа желающих поступить на службу по контракту Минобороны расширило сеть пунктов отбора и увеличило число инструкторов для работы с кандидатами.

    Кроме того, контр-адмирал отметил, что в данный момент контрактников и добровольцев для выполнения задач спецоперации достаточно, ведется работа по набору в тесном взаимодействии с органами государственной власти.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть-семь месяцев 270 тыс. человек подписали контракт на службу в ВС России.

    Коментарии (39)
    29 сентября 2023, 10:28
    При попытке форсировать Днепр уничтожены четыре лодки и до 20 военных ВСУ
    При попытке форсировать Днепр уничтожены четыре лодки и до 20 военных ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе острова Антоновский, уничтожены четыре лодки и до 20 военнослужащих, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ.

    Он добавил, что также была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом.

    Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

    Коментарии (9)
    29 сентября 2023, 09:57
    Американский сенатор предложил способ избежать шатдауна в США

    Сенатор Рэнд Пол потребовал отказаться от помощи Украине, чтобы избежать шатдауна в США

    Американский сенатор предложил способ избежать шатдауна в США
    @ Greg Nash/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

    «Чтобы избежать закрытия правительства, я соглашусь на ускоренное голосование по законопроекту без помощи Украине», – заявил Пол на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает канал «360».

    Ранее Госдепартамент США сообщил, что готовится к возможной остановке работы американского правительства («шатдаун») с 1 октября.

    Американский президент Джо Байден признавался, что не знает, как предотвратить шатдаун.

    Коментарии (4)
    29 сентября 2023, 06:59
    Палата представителей США поддержала оказание помощи Украине

    Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Киеву помощи в размере 300 млн долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Киеву помощи в размере 300 млн долларов, свидетельствуют кадры телеканала C-SPAN.

    Предоставление Киеву помощи поддержали 311 американских законодателей, против выступили 117. Речь идет о выделении средств Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов ВС США. Законопроект также включает выделение 20 млн долларов на ужесточение надзора за средствами, которые Украина получает от США, передает ТАСС.

    По имеющимся у издания Politico сведениям, спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти ранее добился выделения этого предложения в отдельный законопроект, поскольку рассчитывает, что это обеспечит поддержку большего числа республиканцев при голосовании по проекту оборонного бюджета США.

    Ранее Палата представителей Конгресса США вывела военную помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект.

    Коментарии (2)
    29 сентября 2023, 14:59
    В Ватикане заявили о неправомерности уничтожения УПЦ
    В Ватикане заявили о неправомерности уничтожения УПЦ
    @ Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти заявил, что в Ватикане считают незаконным закрытие церкви на Украине, «которая ассоциируется с врагом».

    По словам прелата, неправомерно уничтожать всю церковь, только потому что она могла якобы ассоциироваться с теми, «кого сейчас считают врагами», передает ТАСС.

    Но, по его мнению, отдельные лица могут быть судимы «в соответствии с государственным законодательством, если церковь замечена в политических преступлениях».

    Ранее во Львовской области родители школьников напали на учителя, так как он является сторонником канонической УПЦ.

    Коментарии (0)
    Главное
    Медведев рассказал об испытаних новой высокоточной ракеты
    Белый дом решил сохранить потолок цен на нефть для России
    В Грузии назвали Саакашвили «проектом украинской разведки»
    Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов
    В метро Минска появились указатели на русском языке
    На Урале чиновник посоветовал пожаловавшимся горожанам читать «Маугли»
    В Лас-Вегасе арестован подозреваемый в убийстве Тупака Шакура

    «Чтобы вы не замерзли»: Почему Украина лжет о транзите газа в Европу

    На Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Оказывается, это происходит исключительно ради европейских партнеров, чтобы они не замерзли. Однако в украинском «Нафтогазе» лукавят. Какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть? Подробности

    Перейти в раздел

    В новых регионах завершается интеграция в Россию

    За минувший год новые регионы сделали многое в части интеграции в общественное и политическое поле России. Политическая интеграция ведется параллельно с восстановлением инфраструктуры. Этим обусловлены высокая явка и хороший результат «Единой России» на прошедших выборах. К таким выводам пришли политики и политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Интеграция новых регионов: поствыборный этап». Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские военные летчики могут стать приоритетной целью

    Ответом России на последние удары Украины западными крылатыми ракетами могут стать удары не только по самолетам-носителям этого дальнобойного оружия, но и по экипажам данных машин. Почему украинские военные летчики являются для России законной целью с высоким приоритетом и как их можно найти? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина замахнулась на стратегические вооружения Запада

    Киев попросил у Запада аналоги российских крылатых ракет Х-101 и «Калибр». Это оружие Украине якобы нужно для того, чтобы поражать фабрики по производству беспилотников в Иране и Сирии. Однако для запуска таких ракет требуются стратегические бомбардировщики и подлодки. На что рассчитывает Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Конец Нагорного Карабаха

      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............