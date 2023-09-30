С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
МИД Британии назвал поддержку Украины «тяжелой и болезненной»
Глава МИД Британии Клеверли назвал «большой проблемой» усталость от конфликта на Украине
Поддерживать Украину «тяжело и болезненно», а усталость от конфликта стала «большой проблемой», заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
«Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», – сказал Клеверли. По его словам, отказ от помощи Украине якобы приведет к ухудшению ситуации в мире. Поэтому, как заявил министр, позиция британского правительства «тверда» и Лондон «проясняет это всем международным партнерам», передает РИА «Новости» со ссылкой на House.
Напомним, Великобритания собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года.