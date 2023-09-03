Мужчина устроил взрыв в доме под Ярославлем

Tекст: Валентина Григоренко

В пресс-службе заявили, что в дежурную часть отделения полиции «Большесельское» поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Никульское произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек, передает РИА «Новости»

Отмечается, что во время бытового конфликта мужчина1975 года рождения, «находясь в частном доме, привел в действие неустановленное устройство и скрылся с места происшествия». Полицейским удалось задержать злоумышленника.

Как указали в полиции, из-за взрыва пострадали двое мужчин и женщина, они госпитализированы.

СУСК России по Ярославской области добавил, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. Отмечается, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.

Следственные органы отмечают, что причиной взрыва стало «неустановленное устройство с поражающими свойствами».

Источник в силовых структурах региона сообщил, что виновник происшествия – сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области. По данным еще одного источника, мужчина находился в процессе развода. В вечер трагедии его жена находилась в том же доме – всего, помимо виновника, было четыре человека – но незадолго до взрыва она вышла, поэтому не пострадала.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга устроил взрыв в помещении с банкоматами в отделении банка на бульваре Трудящихся.

