Мужчина устроил взрыв в помещении с банкоматами в Петербурге

Взгляд
19 июля, среда  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
Разделы

Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
Перейти в раздел…

Три способа ответить Киеву за террор против Крымского моста

Ответ России на теракт на Крымском мосту будет комплексным Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС
Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту. И несмотря на то, что конкретный план мер пока находится в стадии разработки, Минобороны уже отчиталось о первом ударе возмездия. Какие еще шаги может предпринять Москва и как это скажется на положении дел ВСУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
Перейти в раздел…

Иран задела дипломатическая вежливость России

Один из островов, хозяином которого себя считает Иран кадр из видео
Официальный Иран демонстрирует недовольство содержанием декларации, которая касается нескольких островов в Персидском заливе и была подписана российскими представителями вместе с рядом арабских государств. О чем идет речь и чего добивается от России Иран? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
Перейти в раздел…

Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы уже начали привыкать к статьям и выступлениям на телевизионных ток-шоу, когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми. Подробности...

Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

Перейти в раздел…

Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
Подробности...

Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
Подробности...

Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
Каким способом вы завариваете чай?
  • Чай в пакетиках

  • Заварочный чайник

  • Заварка в фильтр-пакете

  • Капсулы чая для кофемашин

  • Не пью чай
Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Аксенов: Пострадавших из-за пожара на военном полигоне в Крыму нет
    Трасса «Таврида» в Крыму перекрыта из-за пожара на полигоне Рогов сообщил о мощнейших взрывах в Одесской области Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки На Украине придумали альтернативный маршрут вывоза зерна
    ВС России предприняли атаки на Краснолиманском направлении Генерал США призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ МИД раскритиковал генсека ООН за обнародование письма Путину Пушков рассказал о новом ударе по «империи доллара»
    Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы» Daily Telegraph: Западу и Украине придется пойти на территориальные уступки России США захотели ввести санкции против Киргизии, чтобы прервать сотрудничество с Россией FT: Из-за поддержки Украины Западу не хватает оружия для конфликта с Китаем

    Главная тема


    Исполнилось 80 лет со дня гибели летчицы Екатерины Будановой

    офицер армии России


    Известные спортсмены раскритиковали Исинбаеву за слова о воинском звании

    спецоперация на украине


    Появились данные о боевом применении новейших танков «Армата»

    выборы в США


    Трамп собрался требовать от Европы возмещения американских трат на Украину

    Видео

    оружие будущего


    СВО изменила мнение Британии о танках

    возмездие для Украины


    Три способа ответить Киеву за террор против Крымского моста

    «хватит» для Зеленского


    Исполнить обещание Трампа сможет только армия России

    Польский национализм


    В Польше зреет ненависть к Украине

    экспорт зерновых


    Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

    июльское выступление


    Тимур Шерзад: Почему провалилось первое восстание большевиков

    господство зла


    Дмитрий Орехов: Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

    саммит НАТО


    Тимофей Бордачев: Консолидация Запада становится его проблемой

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Мужчина устроил взрыв в помещении с банкоматами в Петербурге

    19 июля 2023, 10:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Житель Санкт-Петербурга ночью устроил взрыв в помещении с банкоматами в отделении банка на бульваре Трудящихся, сообщили СМИ.

    На кадрах видеонаблюдения видно, как злоумышленник наклоняется рядом с банкоматом и поджигает что-то, после этого в помещении происходит взрыв, в итоге были выбиты стекла, отвалилась штукатурка и облицовка потолка, сообщает РЕН ТВ.

    В момент происшествия в помещении не было людей. По предварительным данным, никто не пострадал. Злоумышленника разыскивают.

    Ранее при взрыве банкомата в отделении Сбербанка в Подмосковье погиб грабитель.

    Имя Исинбаевой решили убрать из названия стадиона в Дагестане
    		   
    18 июля 2023, 20:57
    Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    В Дагестане решили переименовать стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, сообщил глава республики Сергей Меликов.

    По его словам, Исинбаева – талантливая спортсменка, но «с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала», а последние ее слова являются серьезным сигналом и поводом пересмотреть название стадиона, сообщает Lenta.Ru

    Меликов добавил, что в республике много достойных спортсменов и настоящих патриотов, чье имя может носить стадион.

    Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как в своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, являются номинальными, и поэтому она собирается возобновить свою деятельность в МОК в сентябре, так как не подпадает под санкции, передает Sport.ru.

    Губерниев попросил уточнить, что она имеет в виду под «номинально». Он задал вопросы, была ли Исинбаева номинальным офицером, получала ли она номинальную зарплату и льготы, или же это все лишь формальность.

    Между тем комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) не нашла оснований для применения санкций в отношении члена организации Елены Исинбаевой, передает ТАСС.


    В заявлении говорится, что статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине.

    В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей.

    Коментарии (90)
    ВС России нанесли удар возмездия за теракт на Крымском мосту
    		   
    18 июля 2023, 12:20
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы, говорится в Telegram Минобороны.

    Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

    «Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», – заключили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту. Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».

    Коментарии (86)
    ФСБ назвала объект, который пыталась взорвать задержанная в Угличе россиянка
    Задержанная в Угличе россиянка должна была взорвать ГЭС по заданию спецслужб Украины
    		  
    18 июля 2023, 11:12
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские спецслужбы в переписке с россиянкой, задержанной за подготовку теракта в Угличе Ярославской области, ориентировали ее на сбор информации о ГЭС, следует из переписки, опубликованной во вторник на видео, которое Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Из опубликованного видео следует, что координаторов из числа спецслужб Украины интересовали координаты ГЭС, где они намеревались устроить взрыв, передает ТАСС.

    «В твоей области много ГЭС. Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута», – сказано в опубликованном тексте.

    Кроме того, задержанная высказала в переписке желание, чтобы беспилотники залетали вглубь России, а не только в приграничные районы.

    Между тем Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича, обвиняемую в приготовлении к совершению теракта.

    По словам источника, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).

    Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября.

    Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.

    Коментарии (46)
    Минобороны опубликовало видео с ударом возмездия за теракт на Крымском мосту
    Минобороны показало кадры удара возмездия за теракт на Крымском мосту
    		   
    18 июля 2023, 14:29
    Фото: Скриншот из видео/Минобороны РФ
    Текст: Алина Власенко

    Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент пуска ракет для удара возмездия по украинским объектам за теракт на Крымском мосту.

    Целями стали объекты в Одессе, в частности судоремонтный завод, где готовились беспилотные катера для диверсии.

    Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.

    Коментарии (74)
    В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
    ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
    		   
    19 июля 2023, 04:07
    Фото: кадр из видео «Россия 1»
    Текст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.

    Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.

    О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.

    В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.

    Коментарии (31)
    В Германии выступили «камни голода» в обмелевшей Эльбе
    		   
    18 июля 2023, 17:51
    Фото: Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    В Германии второй год подряд на поверхности обмелевшей Эльбы показались «камни голода», предупреждающие о засухе, сообщает издание Focus.

    Отмечается, что обмеление из-за жары еще больше ограничивает едва возможное судоходство, передает РИА «Новости».

    Среди прочих мест как в Германии, так и в Чехии, подобные камни недавно были обнаружены близ Дрезденской долины Эльбы около дворца Пильниц. Отмечается, что уровень реки в некоторых местах достиг критической отметки в 50 сантиметров.

    «Камнями голода» в Германии называют высеченные в разные века на речных камнях и валунах отметки и предупреждения о засухе.

    Коментарии (25)
    Украина пожаловалась на оперативную реакцию ВС России на действия ВСУ
    WP: В Киеве пожаловались на быстрые действия войск России на замыслы ВСУ
    		   
    18 июля 2023, 15:07
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные быстро реагируют на приближение украинских войск и сразу же бьют по бронетехнике и противоминным средствам, заявили украинские чиновники Washington Post.

    Официальные украинские лица пожаловались, что российская армия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике, противоминным средствам, в том числе по системе дистанционного разминирования MICLIC, пишет Washington Post, передает РИА «Новости».

    Ранее обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада заявил, что ВСУ не смогут овладеть преимуществом на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны.

    Коментарии (9)
    Украинские военные воспользовались листовками и сдались в плен
    		   
    18 июля 2023, 16:28
    Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен подразделениям Вооруженных сил России на Запорожском направлении, рассказал командир российского подразделения.

    По его словам, на связь на так называемой «гуманитарной» частоте, которая была указана в листовках, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что российские военные обеспечили сдавшимся безопасность при переходе линии боевого соприкосновения, чтобы их не убили свои.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен.

    Коментарии (24)
    Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки
    МИД: У Секретариата ООН есть еще 90 дней для нормализации российского сельхозэкспорта
    		   
    19 июля 2023, 01:40
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Согласно подписанному с Россией меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, заявил МИД. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.

    В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что, согласно пункту 6 меморандума Россия – ООН, соглашение «будет действовать в течение трех лет», а в случае намерения одной из сторон – России или ООН – прекратить его применение следует уведомить об этом за три месяца.

    Таким образом, объясняет МИД, у секретариата ООН еще есть 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта.

    На Смоленской площади объяснили, что как раз в этот срок генсекретарь ООН, как это было указано в его послании на имя президента России Владимира Путина (содержание которого в ООН предали гласности), планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры «Россельхозбанка».

    Москва при этом подчеркивает, что прямое переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT не имеет альтернатив – ни через «маргинальный канал с JP Morgan», ни в рамках теоретической платформы с Citi и Afreximbank, ни с опциями филиалов и «дочек». Предлагаемые ООН меры российская сторона называет «паллиативными», подчеркивая, что их нельзя реализовать на практике. Данные предложения призваны лишь «создать видимость работы в ситуации, когда в конечном счете влияние ооновцев на Вашингтон и Брюссель, контролирующих платежные системы, не больше, чем на киевский режим, подорвавший аммиакопровод», подчеркивает МИД России.

    Кроме того, Москва резко раскритиковала работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину.

    Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.

    Сообщалось, что российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.

    Коментарии (18)
    Названа стоимость восстановления Крымского моста
    Вице-премьер Хуснуллин назвал затраты на восстановление Крымского моста
    		   
    18 июля 2023, 18:48
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Объем финансирования на восстановление Крымского моста оценивается в настоящее время на уровне 1-1,3 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

    По его словам, на восстановление Крымского моста после атаки ВСУ понадобится до 1,3 млрд рублей, передает ТАСС.

    В ночь на понедельник киевский режим произвел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.

    Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.

    Коментарии (40)
    В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России

    18 июля 2023, 22:37

    Текст: Ольга Никитина

    На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».

    Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.

    Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.

    Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.

    Коментарии (15)
    Известные спортсмены раскритиковали Исинбаеву за слова о воинском звании
    		   
    19 июля 2023, 03:42
    Фото: Lukas Schulze/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Известные спортсмены сочли ошибкой заявление двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая на фоне возвращения на работу в МОК назвала свое звание майора «номинальным», и отметили, что вне зависимости от места проживания она прежде всего должна чувствовать себя россиянкой.

    Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА «Новости», что воинское звание никак не может носить номинальный характер. Он рассказал, что является подполковником Советской Армии в отставке, и гордится этим, никакого стыда не испытывает. Не согласившись с мнением Исинбаевой, Тихонов подчеркнул, что звание майора нужно носить с гордостью.

    Тихонов вспомнил, как после прыжка Исинбаевой в Лужниках, когда она установила мировой рекорд, он сравнил ее достижения с полетом Юрия Гагарина и назвал лучшей. «Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть Родина», – подчеркнул он.

    В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений». «Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером Российской армии», – предположил он.

    Васильев считает, что многие спортсмены, в армии не служившие, не до конца понимают значения погонов на плечах. «Что же, их теперь казнить? Я против этого», – сказал он, отметив, что Исинбаева «неудачно высказалась». При этом Васильев уверен, что ничего плохого она не имела в виду, и призвал не заниматься травлей, а «поговорить спокойно», объяснить, что «офицер Российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие».

    Он предположил, что Исинбаева имела в виду, что не несла реальной службы. Однако она принимала присягу и наравне с теми, кто стоит в строю, считается военнослужащим, подчеркнул Васильев. «Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – добавил он.

    В понедельник Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят «номинальный характер», так как она никогда не состояла на службе Вооруженных сил России, не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Она сообщила, что в сентябре 2023 года ее международная деятельность в МОК, которому «потребовалось время во всем разобраться», будет возобновлена. Спортсменка, назвав себя «человеком мира», выразила уверенность, что не попадает ни под какие санкции.

    Во вторник в пресс-службе МОК пояснили, что комиссия комитета по итогам проверки пришла к выводу, что «госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала» специальную военную операцию на Украине.

    О том, что Исинбаева покинула Россию, стало известно недавно. Испанские СМИ писали, что спортсменка проживает на крупнейшем острове Канарского архипелага Тенерифе, отмечает «Комсомольская правда».

    Между тем в Дагестане решили переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой.

    Коментарии (28)
    В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
    Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
    		   
    18 июля 2023, 21:29
    Фото: Air National Guard/Tech. Sgt. Matt Hecht
    Текст: Вера Басилая

    Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

    Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».

    По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.

    Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.

    Коментарии (22)
    Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне
    Аксенов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне на востоке Крыма
    		   
    19 июля 2023, 07:22
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Планируется эвакуация около 2 тыс. человек.

    Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что схему движения автотранспорта опубликуют в ближайшее время.

    По его словам, из прилегающей к полигону в Кировском районе зоны планируется эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. В общей сложности это свыше 2 тыс. человек, отметил он.

    На месте происшествия работают профильные службы, развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.

    Советник главы Крыма Олег Крючков написал в Telegram, что водителям в районе Первомайского, Старого Крыма следует уходить с «Тавриды» на старую дорогу. «На «Тавриду» возвращаемся за Феодосией», – уточнил он, заверив, что дорогая там хорошая.


    Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в свою очередь сообщил, что в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию запустили автобусы межрегионального сообщения.

    Лукашенко добавил, что ж/д транспорт работает в штатном режиме, как и паромная переправа.



    Коментарии (27)
    Москва раскритиковала генсека ООН в ответ на обнародование письма Путину
    МИД: Генсек ООН Гутерриш нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину
    		   
    19 июля 2023, 00:43
    Фото: Lev Radin/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение всех законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание российскому лидеру Владимиру Путину, заявил МИД России.

    В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, Гутерриш обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти – Одесса.

    Ведомство отметило, что вынуждено так же публично ответить на этот шаг генсека ООН и изложить реальные обстоятельства дела.

    В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница и которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).

    В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекратаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.

    «Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.

    Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.

    Также ведомство обратило внимание на то, что как Гутерриш и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Подчеркивается, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи гибелью двух человек и ранением несовершеннолетней девочки в результате теракта на Крымском мосту 17 июля.

    12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, уточнив, что речь в послании идет о расчетах через Россельхозбанк.

    Коментарии (7)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •