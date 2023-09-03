  • Минобороны назвало цель удара по Одесской области
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    Арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену
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    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
    В США назвали условие распада НАТО
    В Румынии оценили риски из-за ударов России по инфраструктуре Украины
    Царев назвал причины ареста Коломойского
    Стало известно о поставке российских самолетов в Иран
    Эксперт объяснил риски для Индии при отказе от российской нефти
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    17 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    5 комментариев
    3 сентября 2023, 14:57

    В США назвали условие распада НАТО

    Atlantic: НАТО грозит крах к 2025 году из-за разногласий по Украине

    В США назвали условие распада НАТО
    @ Xander Heinl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО может распасться к 2025 году из-за растущих противоречий между позицией Республиканской партии США и интересами большинства европейских стран по конфликту на Украине, пишет обозреватель журнала Atlantic Филлип О'Брайен.

    По его словам, НАТО может рухнуть к 2025 году, причиной краха может стать глубокая разница во взглядах между популистским крылом Республиканской партии, которое возглавляет Дональд Трамп и экзистенциальными проблемами безопасности большей части Европы. В сообщении указано, что непосредственным катализатором распада может стать война на Украине, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, в случае победы Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, новая администрация может прекратить всякую поддержку Украины.

    По мнению О'Брайена, это привело бы к расколу НАТО, а европейские страны не подготовились бы к такому развитию событий.

    Обозреватель указывает, что европейским странам, в случае укрепления пророссийской и антиукраинской позиции в Республиканской партии, придется выполнять большую часть работы по поддержке Киева, а лидерам европейских стран необходимо подготовиться к реальности, в которой «американская администрация ставит крест на НАТО и стремится к сближению» с Россией.

    Ранее газета Guardian призвала страны Запада согласовать собственный план украинского урегулирования вместо предложенного Киевом.

    2 сентября 2023, 18:52
    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом

    Актриса Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей подсунул провокатор

    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг в Бремене ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов.

    По ее словам, она получила этот флаг вместе с букетом от поклонника, «какого-то провокатора» во время концерта в Бремене во время поклона после спектакля.

    «Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», – заявила Ахеджакова «Газете.Ru».

    Ранее главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России. Ситуация связана с украинским флагом, который артистка вынесла на сцену в Бремене, где 27 июня прошел спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием,

    Коментарии (116)
    2 сентября 2023, 19:06
    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск

    Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить российские войска возле Купянска и Харькова

    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врет об успехах вооруженных сил, но они не могут остановить продвижение российских сил к Купянску в Харьковской области, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube.

    Он заявил, что идут тяжелейшие бои возле Купянска, российские войска наступают, а Зеленский постоянно говорит ложь об украинских успехах на этом направлении, передает ТАСС.

    Соскин также заявил, что за почти три месяца контрнаступления украинской армии президенту Владимиру Зеленскому ни разу не сообщили хороших новостей по поводу прорыва российской линии обороны. По его словам, техника, которую Запад передает Киеву, устарела и не может конкурировать с российским вооружением на поле боя.

    «И если ничего дальше не будет, то песенка Зеленского спета», – считает Соскин.

    Ранее китайский обозреватель Чэнь Фэн заявил, что освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.

    До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

    Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском.

    Коментарии (9)
    2 сентября 2023, 19:29
    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко рассказал, как изменила тактику российская армия в ходе СВО

    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия в ходе СВО учла ошибки свои и противника, и стала действовать иначе: планомерно продвигается вперед, подтягивает тылы и фланги, а также получает новейшее вооружение, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко в интервью «Бизнес Онлайн» заявил, что истоки успеха российской армии в грамотных действиях войск. По его словам, за время СВО поменялась тактика и стратегия: были учтены допущенные ошибки свои и противника.

    «Теперь мы не прем, сломя голову вперед, а планомерно продвигаемся, подтягиваем тылы, фланги для того, чтобы все шло в штатном режиме. Есть уже положительная динамика в том, что силы и средства Российской армии постепенно насыщаются, военнослужащие приходят с боевым опытом, нет дефицита боеприпасов, который ощущался ранее на некоторых участках», – заявил подполковник.

    Он также отметил, что ВС России получают новейшие вооружения: беспилотную авиацию, боеприпасы, средствах связи и средства радиоэлектронной разведки. По словам Марочко, разработки ВПК, которые были поставлены ранее, модернизируются с учетом сложившейся обстановки на фронте.

    Сотрудники КБ приезжают на фронт, чтобы лично оценить, как работает техника, смотрят на нее в боевых условиях, после чего вносят коррективы, что в комплексе дает положительные результаты, подчеркнул Марочко.

    Ранее минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

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    2 сентября 2023, 22:26
    Коломойский отказался вносить залог после ареста на Украине

    Адвокат Коломойского сообщил о его отказе вносить залог и намерении подать апелляцию

    Tекст: Антон Антонов

    Арестованный судом в Киеве на два месяца украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Адвокат сказал, что сторона Коломойского «подает апелляцию, ждет полный текст решения суда». «Залог не вносим», – приводит слова адвоката ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновывали вынесенную меру пресечения, передает РИА «Новости».

    В субботу суд отправил Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

    Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в прошлом был частью медиагруппы Коломойского, но вышел из-под его контроля, хотя именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных. Эксперты указывали, что фигура Коломойского вызывала недовольство США.


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    2 сентября 2023, 23:22
    Шольц ударился лицом во время пробежки

    Frankfurter Rundschau сообщила об отмене поездки Шольца в Херинген из-за «небольшого несчастного случая»

    Tекст: Антон Антонов

    С канцлером Германии Олафом Шольцем произошел «небольшой несчастный случай во время занятий спортом» – он упал во время пробежки, сообщают СМИ.

    В немецком кабмине рассказали, что Шольц ударился лицом во время пробежки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Канцлер «получил синяки на лице» и был вынужден «отменить свои встречи в Гессене» в воскресенье. Шольц собирался посетить город Херинген, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Rundschau и t-online.

    Как пишет Bild, Шольц чувствует себя хорошо. Однако, по словам его однопартийца Михаэля Рота, с которым Шольца должен был встретиться в Херингене, канцлер «чувствует себя не очень хорошо».

    Напомним, в прошлом году глава американского государства Джо Байден упал с велосипеда.

    Коментарии (55)
    3 сентября 2023, 13:49
    Минобороны назвало цель удара по Одесской области

    Минобороны: ВКС России ночью нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

    Минобороны назвало цель удара по Одесской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Антон Никитин

    ВКС России в воскресенье ночью нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени Одесской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

    Минобороны заверило в своем Telegram-канале, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В воскресенье утром сообщалось, что в городе Рени Одесской области Украины прогремел мощный взрыв. Глава подконтрольной Киеву военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что повреждения получила припортовая структура.

    Напомним, порт Рени расположен на левом берегу реки Дунай. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему удары по портам на Дунае лишат Украину денег и оружия. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Дунай – это очень важная водная артерия, протекающая практически через половину Европы. Эксперт подчеркнул, что после окончания зерновой сделки гавани на Дунае используются офисом Зеленского для поставки на Украину военной техники и экспорта сельскохозяйственной продукции, благодаря этому маршруту противник поддерживает боеспособность своей группировки в Причерноморье.

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    3 сентября 2023, 03:58
    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США

    Перед отставкой с поста главы минобороны Британии Уоллес попытался отменить заказ на поставки американских вертолетов

    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бен Уоллес перед тем, как покинуть пост главы минобороны Великобритании, пытался отменить заказ на поставки американских вертолетов Chinook для британских войск, сообщают СМИ.

    Уоллес 10 августа направил главе Пентагона Ллойду Остину письмо, сообщив, что Великобритания хочет пересмотреть соглашение о покупке у Boeing 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов, хотя этот вопрос еще обсуждался британским кабмином, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Источник в правительстве Великобритании рассказал, что действия Уоллеса сочли вредоносными для отношений двух стран, некоторые члены правительства решили, что министр хочет «досадить американцам».

    В окружении Уоллеса категорически отвергли версии, предполагающие, что министр решил отомстить США за отказ поддержать его кандидатуру на пост генсека НАТО. Утверждается, что Уоллес давно сомневался в соглашении по Chinook, особенно с учетом увеличения стоимости контракта на 630 млн долларов. Кроме того, у Великобритании уже есть 60 Chinook. Противники покупки предлагали потратить деньги на другие вертолеты или несколько французских транспортников Airbus A400M Atlas.

    В кабмине отмену контракта многие сочли «безумной затеей». Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила главе британского правительства Риши Сунаку, что отказ от американских вертолетов – «плохая идея». Сотрудникам премьерской канцелярии пришлось успокаивать посла США в Лондоне Джейн Харли, которая пыталась прояснить ситуацию.

    Напомним, в конце августа Уоллес, спустя четыре года пребывания на посту, подал в отставку. Его приемником назначен Грант Шэппс. Высказывалось предположение, что Уоллес может стать генсеком НАТО, но в июне он сам заявил, что этого не произойдет. По его словам, США против его кандидатуры.

    Коментарии (15)
    3 сентября 2023, 10:38
    Иран получил российские самолеты Як-130

    ИРНА: Иран получил учебно-боевые российские самолеты Як-130

    Иран получил российские самолеты Як-130
    @ t.me/Irna_ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учебно-боевые самолеты (УБС) российского производства Як-130 доставлены в Иран сообщает государственное агентство ИРНА.

    По данным ИРНА, российские самолеты Як-130, поступили на вооружение ВВС страны, они будут использоваться для обучения пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики.

    Сколько самолетов поставлено в Иран, агентство не сообщает, при этом власти пока официально не подтвердили поступление в страну Як-130, передает ТАСС.

    По данным menadefense.net, Як-130 были доставлены транспортным самолетом, затем они были собраны и совершили свои испытательные полеты с авиабазы в Исфахане.

    Как сообщает агентство Тасним, самолет позволит иранским военным летчикам пройти подготовку по управлению истребителями пятого поколения.

    Ранее гендиректор компании Александр Михеев заявил, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» «Рособоронэкспорт» заключил несколько контрактов на общую сумму прядка 600 млн долларов.

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    3 сентября 2023, 03:22
    Взрыв прогремел в Одессе

    Мощный взрыв прозвучал в Одессе

    Взрыв прогремел в Одессе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе произошел мощный взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в регионе действует с 01.05 мск, передает РИА «Новости».

    Позднее украинские СМИ сообщили, что мощный взрыв произошел в городе Рени в Одесской области.

    Накануне взрывы произошли на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. В среду в Одессе прогремело несколько серий взрывов.

    Коментарии (22)
    3 сентября 2023, 00:48
    Пашинян заявил об отдалении России от Южного Кавказа

    Пашинян заявил, что позиция России приводит к ее отдалению от Южного Кавказа

    Пашинян заявил об отдалении России от Южного Кавказа
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В результате действий, которые предпринимает или не предпринимает Москва, Россия отдаляется от Южного Кавказа, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.

    Пашинян сказал, что причины этого ему неизвестны, хотя «есть предположения». Как заявил премьер-министр Армении, некоторые «процессы» ведут к «осознанию» того, что «однажды можно проснуться и увидеть, что России больше нет здесь». В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором. Он заявил, что российские миротворцы не могут обеспечить безопасность маршрута, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Aysor.

    Напомним, Лачинский коридор – единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению. В конце 2022 года его заблокировали жители Азербайджана. Позднее Азербайджан официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. В июне 2023 года Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

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    3 сентября 2023, 10:20
    Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян

    Медведев сообщил, что на контрактную службу в ВС с 1 января приняли около 280 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС России с 1 января 2023 года.

    Во время обсуждения темы работы по доукомплектованию Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками, Медведев заявил, что по данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек, передает ТАСС.

    Медведев уточнил, что часть из этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами.

    Напомним, в августе Медведев рассказал, что с 1 января по 3 августа 2023 года на контрактную службу в российскую армию приняты более 200 тыс. человек.

    Коментарии (8)
    2 сентября 2023, 21:22
    Китай решил поддержать кандидатуру Турции в БРИКС

    Посол КНР в Анкаре заявил, что Китай поддержит вступление Турции в БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС, если страна подаст заявку, заявил посол КНР в Анкаре Лю Шаобинь в интервью газете Aydınlık.

    Посол заявил, что Китай хочет присоединения Турции к БРИКС, чтобы вместе расти с развивающимися странами, передает РБК.

    Напомним, Турция не подавала заявку на присоединение к БРИКС.

    Ранее в БРИКС приняли Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, которые войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

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    3 сентября 2023, 11:00
    Политолог указал на «украинскую комедию» с участием Зеленского и Коломойского
    Политолог указал на «украинскую комедию» с участием Зеленского и Коломойского
    @ ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кампания по перевыборам Зеленского превратилась в «комедию масок», заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, кампания по перевыборам Зеленского плавно начала набирать ход.

    Он добавил, что сначала Зеленский в интервью одному из западных СМИ заявляет о готовности идти на выборы и первым ходом «зашел со старых карт». Чеснаков отметил, что обещанную пять лет назад борьбу с олигархами наглядно продемонстрировали задержанием Игоря Коломойского, которого раньше не трогали, поскольку держали в качестве подходящей консервы под выборы.

    «Знакомый драматургический конструкт: Кронос (Зеленский) оскопляет отца Урана (Коломойский). А в засаде уже поджидает сыночек Зевс (Ермак). Понаблюдаем за украинской комедией масок», – добавил Чеснаков.

    Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.

    Коментарии (23)
    2 сентября 2023, 21:41
    Жена актера Янина опровергла сообщения о его смерти

    Жена актера Алексея Янина опровергла сообщения о его смерти

    Tекст: Вера Басилая

    Новость о смерти Алексея Янина оказалась ошибкой, он находится в тяжелом состоянии в коме, заявила жена актера Дарья Клюшникова.

    В сообщении в соцесетях она указала, что с их семьей произошла чудовищная и жестокая ситуация: Алексей Янин жив, но лежит в реанимации в коме, передает РИА «Новости».

    По словам жены актера, сообщение от представителей НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского оказалось ужасной ошибкой.

    Ранее в Российском академическом Молодежном театре сообщили, что Алексей Янин умер после восьми лет борьбы с последствиями инсульта.

    Коментарии (8)
    3 сентября 2023, 13:05
    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Сети появилось видео с подконтрольной киевскому режиму территории, на котором сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину в территориальный центр комплектации (ТЦК) прямо из постели.

    «Вы зашли на частную территорию. Что вы тут делаете?» – возмущается хозяин дома, которого сотрудники военкомата прямо из постели пытаются забрать в территориальный центр комплектации (ТЦК).

    В ответ на просьбу предъявить документы, дающие право на проникновение в частное жилище, сотрудники военкомата требуют от мужчины подтвердить, что он является владельцем этой недвижимости.

    «Это видео лучше многих слов говорит о том, как Украина израсходовала людской ресурс и сейчас будет выгребать новый, из спален, из туалетов», – прокомментировала ситуацию журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Напомним, в Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Кроме того, на Украине допустили мобилизацию ограниченно годных мужчин, решив перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину. На этом фоне французские СМИ рассказали о нежелании украинцев участвовать в боевых действиях.

    Коментарии (27)
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