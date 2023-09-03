В США назвали условие распада НАТО

Atlantic: НАТО грозит крах к 2025 году из-за разногласий по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, НАТО может рухнуть к 2025 году, причиной краха может стать глубокая разница во взглядах между популистским крылом Республиканской партии, которое возглавляет Дональд Трамп и экзистенциальными проблемами безопасности большей части Европы. В сообщении указано, что непосредственным катализатором распада может стать война на Украине, передает РИА «Новости».

По мнению автора, в случае победы Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, новая администрация может прекратить всякую поддержку Украины.

По мнению О'Брайена, это привело бы к расколу НАТО, а европейские страны не подготовились бы к такому развитию событий.

Обозреватель указывает, что европейским странам, в случае укрепления пророссийской и антиукраинской позиции в Республиканской партии, придется выполнять большую часть работы по поддержке Киева, а лидерам европейских стран необходимо подготовиться к реальности, в которой «американская администрация ставит крест на НАТО и стремится к сближению» с Россией.

Ранее газета Guardian призвала страны Запада согласовать собственный план украинского урегулирования вместо предложенного Киевом.