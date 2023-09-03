После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.7 комментариев
В США назвали условие распада НАТО
Atlantic: НАТО грозит крах к 2025 году из-за разногласий по Украине
НАТО может распасться к 2025 году из-за растущих противоречий между позицией Республиканской партии США и интересами большинства европейских стран по конфликту на Украине, пишет обозреватель журнала Atlantic Филлип О'Брайен.
По его словам, НАТО может рухнуть к 2025 году, причиной краха может стать глубокая разница во взглядах между популистским крылом Республиканской партии, которое возглавляет Дональд Трамп и экзистенциальными проблемами безопасности большей части Европы. В сообщении указано, что непосредственным катализатором распада может стать война на Украине, передает РИА «Новости».
По мнению автора, в случае победы Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, новая администрация может прекратить всякую поддержку Украины.
По мнению О'Брайена, это привело бы к расколу НАТО, а европейские страны не подготовились бы к такому развитию событий.
Обозреватель указывает, что европейским странам, в случае укрепления пророссийской и антиукраинской позиции в Республиканской партии, придется выполнять большую часть работы по поддержке Киева, а лидерам европейских стран необходимо подготовиться к реальности, в которой «американская администрация ставит крест на НАТО и стремится к сближению» с Россией.
Ранее газета Guardian призвала страны Запада согласовать собственный план украинского урегулирования вместо предложенного Киевом.