Футболист московского «Локомотива» сбежал во Францию

Клуб: Футболист Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, после матча премьер-лиги против футбольного клуба «Сочи» французский футболист Вильсон Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, перейти в европейский клуб. Там добавили, что ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства «Локомотива» уехал из России во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд, передает ТАСС.

Как добавили в пресс-службе, «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву, но футболист через своего агента отказался возвращаться в Россию и в клуб. В российском клубе отметили, что Изидор является игроком «Локомотива» и клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора.