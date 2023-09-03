Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
Стало известно о состоянии здоровья актера Янина
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Актер Алексей Янин находится в реанимации неврологии в тяжелом состоянии, рассказали в больнице.
В медучреждении сообщили, что Янин находится в реанимации неврологии, врачи оценивают его состояние как тяжелое, передает РИА «Новости».
Ранее в Российском академическом Молодежном театре сообщили, что Алексей Янин умер после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Затем жена актера Дарья Клюшникова рассказала, что новость о смерти Янина оказалась ошибкой, он находится в тяжелом состоянии в коме.