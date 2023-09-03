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    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
    Коломойский отказался вносить залог после ареста на Украине
    Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией
    Шольц ударился лицом во время пробежки
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    13 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    8 комментариев
    3 сентября 2023, 09:12

    Стало известно о состоянии здоровья актера Янина

    Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Актер Алексей Янин находится в реанимации неврологии в тяжелом состоянии, рассказали в больнице.

    В медучреждении сообщили, что Янин находится в реанимации неврологии, врачи оценивают его состояние как тяжелое, передает РИА «Новости».

    Ранее в Российском академическом Молодежном театре сообщили, что Алексей Янин умер после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Затем жена актера Дарья Клюшникова рассказала, что новость о смерти Янина оказалась ошибкой, он находится в тяжелом состоянии в коме.

    2 сентября 2023, 18:52
    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом

    Актриса Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей подсунул провокатор

    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг в Бремене ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов.

    По ее словам, она получила этот флаг вместе с букетом от поклонника, «какого-то провокатора» во время концерта в Бремене во время поклона после спектакля.

    «Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», – заявила Ахеджакова «Газете.Ru».

    Ранее главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России. Ситуация связана с украинским флагом, который артистка вынесла на сцену в Бремене, где 27 июня прошел спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием,

    Коментарии (88)
    2 сентября 2023, 13:27
    Директора Института США и Канады РАН отстранили от должности

    Историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил свое отстранение от должности директора Института США и Канады РАН

    Tекст: Антон Никитин

    Российский историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил, что отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя.

    Комментируя появившуюся с соцсетях информацию о своем отстранении от должности, Гарбузов сообщил, что приказ о расторжении договора был подписан 1 сентября. По словам ученого, причина как таковая в приказе не указана, в документе написано «по инициативе учредителя». Он пояснил, что есть такая статья трудового договора, передает ТАСС.

    Валерий Гарбузов родился в 1960 году в Пскове. Он является специалистом в области внутренней и внешней политики США, автором более 70 научных работ. Гарбузов начал работать в Институте США и Канады РАН в 2000 году. В феврале 2016 года, согласно итогам голосования на общем собрании сотрудников института по выборам директора института, был избран директором Института США и Канады РАН.

    Коментарии (50)
    2 сентября 2023, 19:06
    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск

    Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить российские войска возле Купянска и Харькова

    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врет об успехах вооруженных сил, но они не могут остановить продвижение российских сил к Купянску в Харьковской области, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube.

    Он заявил, что идут тяжелейшие бои возле Купянска, российские войска наступают, а Зеленский постоянно говорит ложь об украинских успехах на этом направлении, передает ТАСС.

    Соскин также заявил, что за почти три месяца контрнаступления украинской армии президенту Владимиру Зеленскому ни разу не сообщили хороших новостей по поводу прорыва российской линии обороны. По его словам, техника, которую Запад передает Киеву, устарела и не может конкурировать с российским вооружением на поле боя.

    «И если ничего дальше не будет, то песенка Зеленского спета», – считает Соскин.

    Ранее китайский обозреватель Чэнь Фэн заявил, что освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.

    До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

    Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском.

    Коментарии (9)
    2 сентября 2023, 15:17
    Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией

    Захарова: «Новый пакет предложений ООН» по «зерновой сделке» состоит из невыполненных Западом обязательств перед Россией

    Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Выполнение данных России обещаний в рамках «зерновой сделки» и раньше подразумевало переподключение «Россельхозбанка» к международной системе SWIFT и разморозку активов российских компаний, однако эти пункты так и не были выполнены, указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат процитировала в своем Telegram-канале государственное турецкое агентство Anadolu, которое передало, что новый пакет предложений ООН по «зерновой сделке» подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Захарова подчеркнула, что раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало.

    Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что зерновую сделку можно продлить, если выполнить все данные ранее России обещания. Днем ранее глава МИД Сергей Лавров разъяснил Турции, чего Россия ждет от Запада для восстановления зерновой сделки.

    Коментарии (20)
    2 сентября 2023, 12:14
    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей

    NYT: Морпехи ВСУ заявили об использовании российскими войсками новой тактики поджигания минных полей

    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Морпехи ВСУ утверждают, что Вооруженные силы России используют новую тактику поджигания минных полей, сообщает The New York Times.

    Как утверждается в публикации, по словам украинских морских пехотинцев, русские используют новую тактику, чтобы сделать минные поля еще более смертоносными. Как утверждается в материале, ВС России якобы заранее размещают на минных полях горючее вещество, а при приближении ВСУ с дрона сбрасывают гранату, что приводит к множественным взрывам и целому морю огня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в статье отмечается, что украинские военные признают преимущество России в некоторых важных аспектах. Так, по словам ветерана морской пехоты ВСУ по имени Денис, у русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (24)
    2 сентября 2023, 19:29
    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко рассказал, как изменила тактику российская армия в ходе СВО

    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия в ходе СВО учла ошибки свои и противника, и стала действовать иначе: планомерно продвигается вперед, подтягивает тылы и фланги, а также получает новейшее вооружение, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко в интервью «Бизнес Онлайн» заявил, что истоки успеха российской армии в грамотных действиях войск. По его словам, за время СВО поменялась тактика и стратегия: были учтены допущенные ошибки свои и противника.

    «Теперь мы не прем, сломя голову вперед, а планомерно продвигаемся, подтягиваем тылы, фланги для того, чтобы все шло в штатном режиме. Есть уже положительная динамика в том, что силы и средства Российской армии постепенно насыщаются, военнослужащие приходят с боевым опытом, нет дефицита боеприпасов, который ощущался ранее на некоторых участках», – заявил подполковник.

    Он также отметил, что ВС России получают новейшие вооружения: беспилотную авиацию, боеприпасы, средствах связи и средства радиоэлектронной разведки. По словам Марочко, разработки ВПК, которые были поставлены ранее, модернизируются с учетом сложившейся обстановки на фронте.

    Сотрудники КБ приезжают на фронт, чтобы лично оценить, как работает техника, смотрят на нее в боевых условиях, после чего вносят коррективы, что в комплексе дает положительные результаты, подчеркнул Марочко.

    Ранее минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (45)
    2 сентября 2023, 11:35
    Грибников попросили отказаться от поиска книг на Amazon, написанных ИИ
    Грибников попросили отказаться от поиска книг на Amazon, написанных ИИ
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Эксперты просят грибников отказаться от поиска книг на Amazon, написанных искусственным интеллектом, так как они могут содержать опасные советы.

    При проверке выяснилось, что часть книг была создана с помощью ИИ и может содержать опасные советы, пишет The Guardian.

    Поэтому грибников просят отказаться от поиска продаваемых на Amazon книг, вероятно, написанных чат-ботами с искусственным интеллектом. Раннее сообщалось, что на Amazon стали продавать книги, созданные искусственным интеллектом.

    Также шла речь о том, что в интернет-магазине появились книги с руководством по добыче диких грибов, которые могли быть написаны чат-ботами. Издание совместно с фирмой Originality.ai проверило ряд книг и обнаружило, что контент создавался с использованием ИИ.

    Ранее сообщалось, что студентам МГПУ разрешили использовать ИИ при написании дипломов.

    Коментарии (23)
    2 сентября 2023, 22:26
    Коломойский отказался вносить залог после ареста на Украине

    Адвокат Коломойского сообщил о его отказе вносить залог и намерении подать апелляцию

    Tекст: Антон Антонов

    Арестованный судом в Киеве на два месяца украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Адвокат сказал, что сторона Коломойского «подает апелляцию, ждет полный текст решения суда». «Залог не вносим», – приводит слова адвоката ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновывали вынесенную меру пресечения, передает РИА «Новости».

    В субботу суд отправил Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

    Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в прошлом был частью медиагруппы Коломойского, но вышел из-под его контроля, хотя именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных. Эксперты указывали, что фигура Коломойского вызывала недовольство США.


    Коментарии (28)
    3 сентября 2023, 03:22
    Взрыв прогремел в Одессе

    Мощный взрыв прозвучал в Одессе

    Взрыв прогремел в Одессе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе произошел мощный взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в регионе действует с 01.05 мск, передает РИА «Новости».

    Позднее украинские СМИ сообщили, что мощный взрыв произошел в городе Рени в Одесской области.

    Накануне взрывы произошли на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. В среду в Одессе прогремело несколько серий взрывов.

    Коментарии (16)
    2 сентября 2023, 12:21
    Умер актер Алексей Янин
    Умер актер Алексей Янин
    @ Dariya Sidorina/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актер Российского академического Молодежного театра Алексей Янин умер после восьми лет борьбы с последствиями инсульта, сообщили в театре.

    В марте актеру исполнилось 40 лет, говорится в сообщении театра на сайте.

    Сообщается, что Янин является выпускником Высшего театрального училища им. Щепкина, которое окончил в 2004 году.

    Он известен зрителям работами в кино и сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются». О месте и времени прощания с актером театр сообщит позже.

    Коментарии (3)
    2 сентября 2023, 23:22
    Шольц ударился лицом во время пробежки

    Frankfurter Rundschau сообщила об отмене поездки Шольца в Херинген из-за «небольшого несчастного случая»

    Tекст: Антон Антонов

    С канцлером Германии Олафом Шольцем произошел «небольшой несчастный случай во время занятий спортом» – он упал во время пробежки, сообщают СМИ.

    В немецком кабмине рассказали, что Шольц ударился лицом во время пробежки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Канцлер «получил синяки на лице» и был вынужден «отменить свои встречи в Гессене» в воскресенье. Шольц собирался посетить город Херинген, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Rundschau и t-online.

    Как пишет Bild, Шольц чувствует себя хорошо. Однако, по словам его однопартийца Михаэля Рота, с которым Шольца должен был встретиться в Херингене, канцлер «чувствует себя не очень хорошо».

    Напомним, в прошлом году глава американского государства Джо Байден упал с велосипеда.

    Коментарии (32)
    2 сентября 2023, 11:00
    СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества

    СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества

    СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества
    @ t.me/SBUkr

    Tекст: Антон Никитин

    Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.

    В Telegram-канале Служба безопасности Украины сообщается, что по материалам СБУ и Бюро экономической безопасности фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому предъявлены обвинения в совершении преступлений. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений, передает ТАСС.

    Напомним, 1 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) и бюро экономической безопасности (БЭБ) провели в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте». Тогда газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США.

    Коментарии (34)
    2 сентября 2023, 16:15
    МОК объяснил недопуск россиян к Азиатским играм техническими причинами

    Tекст: Вера Басилая

    В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили отказ допустить российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм 2023 года техническими причинами.

    В МОК заявили, что концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 года была изучена, но ее нельзя осуществить по техническим причинам, передает ТАСС.

    Накануне стало известно, что МОК отказался допустить российских спортсменов к Азиатским играм, несмотря на то, что Олимпийский совет Азии был готов принять на соревнованиях 500 спортсменов из России и Белоруссии для прохождения олимпийской квалификации.

    Коментарии (29)
    2 сентября 2023, 21:22
    Китай решил поддержать кандидатуру Турции в БРИКС

    Посол КНР в Анкаре заявил, что Китай поддержит вступление Турции в БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС, если страна подаст заявку, заявил посол КНР в Анкаре Лю Шаобинь в интервью газете Aydınlık.

    Посол заявил, что Китай хочет присоединения Турции к БРИКС, чтобы вместе расти с развивающимися странами, передает РБК.

    Напомним, Турция не подавала заявку на присоединение к БРИКС.

    Ранее в БРИКС приняли Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, которые войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    Коментарии (17)
    2 сентября 2023, 21:41
    Жена актера Янина опровергла сообщения о его смерти

    Жена актера Алексея Янина опровергла сообщения о его смерти

    Tекст: Вера Басилая

    Новость о смерти Алексея Янина оказалась ошибкой, он находится в тяжелом состоянии в коме, заявила жена актера Дарья Клюшникова.

    В сообщении в соцесетях она указала, что с их семьей произошла чудовищная и жестокая ситуация: Алексей Янин жив, но лежит в реанимации в коме, передает РИА «Новости».

    По словам жены актера, сообщение от представителей НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского оказалось ужасной ошибкой.

    Ранее в Российском академическом Молодежном театре сообщили, что Алексей Янин умер после восьми лет борьбы с последствиями инсульта.

    Коментарии (8)
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