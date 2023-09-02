В США указали на случайно озвученные украинской стороной данные о потерях

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор указал на озвученные украинской стороной данные о гибели 400 тыс. бойцов ВСУ

Tекст: Антон Антонов

«Люди, наконец-то, говорят мне: «Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тыс. солдат ВСУ», – сказал Макгрегор, отметив, что «украинцы и сами случайно подтвердили это», когда призвали «отдать дань уважения погибшим».

Макгрегор указал, что совокупные потери США во Второй мировой войне были ниже. «Кого мы обманываем? Это не может продолжаться долго», – сказал он. Макгрегор уверен, что «все скоро поменяется». По его мнению, «конфликту пришел конец», передает РИА «Новости».

Реальные потери ВСУ озвучил мобильный оператор «Киевстар», решивший устроить акцию, в которой предлагалось отправить сообщение «Спасибо» на номер погибшего солдата. В проморолике сообщалось: «400 тыс. героев уже никогда не ответят на звонок».

Напомним, Макгрегор заявил, что рроссийские войска очень осторожно и взвешено продвигаются против ВСУ «в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта». Он считает, что российские силы при необходимости могут дойти до Одессы.