Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.10 комментариев
Жена актера Янина опровергла сообщения о его смерти
Жена актера Алексея Янина опровергла сообщения о его смерти
Новость о смерти Алексея Янина оказалась ошибкой, он находится в тяжелом состоянии в коме, заявила жена актера Дарья Клюшникова.
В сообщении в соцести Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) она написала написала, что с их семьей произошла чудовищная и жестокая ситуация: Алексей Янин жив, но лежит в реанимации в коме, передает РИА «Новости».
По словам жены актера, сообщение от представителей НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского оказалось ужасной ошибкой.
Ранее в Российском академическом Молодежном театре сообщили, что Алексей Янин умер после восьми лет борьбы с последствиями инсульта.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ