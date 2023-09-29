С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.2 комментария
Путин разрешил украинцам въезжать в Россию по внутренним паспортам
Президент Путин законодательно разрешил украинцам въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины.
На сайте официальной правовой информации указано, что граждане Украины
могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, а также удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.
Отмечается, что если есть дети, потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.