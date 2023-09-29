С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.0 комментариев
Школьникам из новых регионов вручили паспорта в Музее Победы
В пятницу в Музее Победы прошла торжественная церемония вручения первых паспортов жителям новых регионов, в Зале Славы 20 граждан получили главный документ гражданина России.
Мероприятие прошло накануне новой памятной даты – Дня воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией.
Участников церемонии, подростков из новых регионов поздравили депутат Госдумы Сергей Колунов, директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Александр Школьник, первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Кирилл Адзинов.
«Дорогие друзья, для нас очень важно, что такое важное и знаковое событие – вручение первых паспортов проходит именно здесь, в Музее Победы. Мы, в свою очередь, сделали все, чтобы это событие стало для вас незабываемым и памятным. Я уверен, что вы станете достойными гражданами нашей страны и наша великая, огромная Родина будет гордиться вами», – отметил Школьник.
«В осеннюю сессию все депутаты Госдумы единогласно поддержали решение президента России Владимира Путина об установлении новой памятной даты – о Дне воссоединения. Все меняется и меняется в лучшую сторону. Уже два миллиона новых паспортов выдано на новых территориях, которые воссоединились с нашей страной, вернулись домой», – отметил Колунов.
«Получение первого паспорта в столице России, в Музее Победы – очень знаменательное событие. Меня переполняет чувство патриотизма и гордость за свою державу. И для меня особое значение имеет то, что что первый паспорт я получила именно здесь», – поделилась София Ковалева из Запорожской области.
После торжественного мероприятия школьники посетили открытие фотовыставки «#ВМЕСТЕ». В экспозицию вошли более 50 уникальных снимков информационного агентства России ТАСС, которые рассказывают о становлении мирной жизни на освобожденных территориях. Первые гости выставки увидели кадры мирной жизни Геническа, Мелитополя, Мариуполя, Донецка, Луганска, Энергодара и других городов и поселков. Посетителям представили фотографии потрясающей природы, известных достопримечательностей и мемориальных комплексов, посвященных героям Великой Отечественной войны.