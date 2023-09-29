Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.0 комментариев
«МТС-банк» собрался запустить ваучеры для оплаты на зарубежных стриминговых и игровых сервисах
«Коммерсант»: «МТС-банк» запустит сервис для оплаты зарубежного цифрового контента
«МТС-банк» собирается запустить услугу по продаже ваучеров для пополнения виртуальных кошельков в зарубежных стриминговых и игровых сервисах, которые прекратили принимать платежи из России, пишут СМИ.
Источник «Коммерсанта» сообщил, что речь идет о таких сервисах, как Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play и так далее.
Пользователь в мобильном приложении сможет приобрести ваучер на пополнение суммы в одном из сервисов. После покупки ему на электронную почту поступит код, который вводится в самом сервисе. Также покупатель получит инструкции по настройке аккаунта таким образом, чтобы он казался не связанным с Россией. Введя полученный код в сервисе, пользователь сможет пополнить виртуальный кошелек.
В «МТС-банке» подтвердили разработку проекта. Там уточнили, что запуск планируется в первой половине октября.
Ряд популярных зарубежных сервисов после начала СВО заблокировали возможность для россиян оплачивать подписки и совершать покупки внутри площадок. На этом фоне возник целый рынок по продаже цифровых кодов на видеоигры и другой контент. Такие услуги уже предлагают «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие площадки, а также частные лица.
«Ростелеком» ранее отмечал, что после ухода иностранных поставщиков контента из России произошло перераспределение спроса на отечественные ресурсы, и они полностью смогли компенсировать спад трафика.