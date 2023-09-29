  • При попытке форсировать Днепр уничтожены четыре лодки и до 20 военных ВСУ
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    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оправдания канадцев и немцев высветили их ложь и лицемерие

    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    17 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    16 комментариев
    29 сентября 2023, 10:28

    При попытке форсировать Днепр уничтожены четыре лодки и до 20 военных ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе острова Антоновский, уничтожены четыре лодки и до 20 военнослужащих, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ.

    Он добавил, что также была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом.

    Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

    29 сентября 2023, 02:24
    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине

    Politico: На Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ

    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Смена главы Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марка Милли происходит в самое неподходящее время, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине, и этот момент может стать поворотным для Киева в случае провала контрнаступления ВСУ, сообщает Politico.

    В публикации говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Как отмечается издание, это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие – и терпение – в отношении Украины, передает РИА «Новости».

    Новый глава Генштаба ВС США вступает в должность в то время, когда республиканцы протестуют против предоставления Украине дополнительной помощи. Варшава, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить больше оружия Киеву. Прекращение поставок оружия Украине также допустили во Франции, говорится в статье.

    Как отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана, смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в конфликте. По мнению эксперта, провал попыток ВСУ прорвать российскую оборону, либо провал контрнаступления ВСУ, усилят опасения по поводу продолжения военных действий.

    Накануне в США предупредили о рисках для Украины из-за замедления контрнаступления.

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

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    28 сентября 2023, 13:27
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    Глава государства в ходе встречи передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, передает ТАСС.

    «Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», – сказал Путин. Он добавил, что его радуют «очень хорошие контакты», которые сложились у бойцов с другими подразделениями.

    Он рассказал, что спрашивал у одного из командиров, как сражаются ребята из Чечни. «Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Это о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – обратил внимание Путин. «Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей», – повторил президент. В ответ Кадыров заверил, что приказ главы государства будет выполнен на 100%. «Спасибо», – поблагодарил глава государства.

    Также российский лидер отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики. «Рамзан Ахматович, мы договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, социальной сфере. В целом динамика положительная, в значительной степени это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают, [а также благодаря] хорошему взаимодействию с правительством России», – сказал Путин, открывая встречу.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг у Путина было несколько рабочих встреч в Кремле, в том числе с Кадыровым.

    20 сентября Кадыров заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

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    29 сентября 2023, 03:44
    Российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов

    В ОПК рассказали о применении новейшего робота-антиснайпера «Сосна-Н» российским спецназом в зоне СВО

    Российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов
    @ Niclas Hammarstrom/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские подразделения спецназначения применили в зоне спецоперации новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    По словам источника, партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО, передает ТАСС.

    Комплекс «Сосна-Н» представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, способную в круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание, – будь то прицел снайперской винтовки, бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы. Изделие может работать на дистанциях до 3 км, дальность подавления достигает 2 км. Масса прибора составляет всего 4,6 кг, а сенсорный переносной планшет управления весит около 1,1 кг.

    «Сосна-Н» способна не только подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения. Впервые разработку продемонстрировали в ходе форума «Армия-2021».

    Напомним, в конце августа стало известно, что украинское командование начало использовать рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов.

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    29 сентября 2023, 05:49
    Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области

    Глава Курской области Старовойт: Беспилотник ВСУ сбросом взрывных устройств обесточил больницу и пять населенных пунктов

    Tекст: Антон Никитин

    Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что в слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил на электрическую подстанцию два взрывных устройства, в следствие чего загорелся один из трансформаторов, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены. Губернатор заверил, что пожарные расчеты уже выехали, однако заметил, что к восстановлению электроснабжения приступят, когда станет безопасно.

    Накануне российские военные посадили два беспилотника в Курской области с помощью систем РЭБ. Еще два беспилотника специальным службам помогло сбить над Курской областью приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы.

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    29 сентября 2023, 04:48
    Американский офицер оценил оборонную тактику ВС России

    Майор ВС США Роуз: Россия выстроила мощную оборону и справится с любой попыткой прорыва ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Российская артиллерия способна подавить любую попытку ВСУ прорваться через минные поля, Россия выстроила мощную оборону и обладает резервами, а авантюрные прогнозы Запада дорого обошлись Украине, заявил ветеран войны в Афганистане, майор ВС США Роберт Роуз.

    Офицер заявил в комментарии для портала War on the Rocks, что армия России способна «сосредоточить артиллерийский огонь» против любой попытки пройти через минные поля и обладает резервами, которые всегда готовы контратаковать в случае прорыва обороны, передает РИА «Новости».

    Роуз выразил мнение, что излишне оптимистичные западные оценки авантюрной попытки ВСУ прорвать оборону русских механизированными соединениями оказали негативное влияние на Украину, которая потеряла до 20% поставленной Западом техники. По мнению американского военного, тактика России вынудила ВСУ перейти к борьбе на истощение.

    Ранее на Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине.

    Накануне руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ «проходит пешком».

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

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    29 сентября 2023, 09:09
    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны

    Песков: Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник, Герой России Андрей Трошев, с которым президент Владимир Путин встречался накануне, уже работает в Минобороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает РИА «Новости».

    В четверг Путин провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Глава государства рассказал, что на предыдущей встрече с Трошевым давал ему поручение о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне СВО.

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    28 сентября 2023, 14:38
    Российские военные улучшили положение по переднему краю Южно-Донецкого направления
    Российские военные улучшили положение по переднему краю Южно-Донецкого направления
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ около Первомайского и юго-западнее Веселого Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника за последние сутки составили до 190 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», американская артсистема М777, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б».

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, американская машина пехоты Bradley, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», американская  гаубица М119, отчитались в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю, отразив две атаки штурмовых групп ВСУ у Приютного Запорожской области.

    Потери противника составили до 105 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.

    Севернее Приютного Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 110-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации под Червоной Дибровой Луганской народной республики (ДНР) отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Нанесено огневое поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским и Ямполовкой ДНР. Суточные потери противника на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении ударами авиации Западной группировки поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Ликвидированы около 50 военнослужащих.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубица «Мста-Б» и самоходная артустановка «Гвоздика», сообщил Конашенков.

    Поблизости от Огурцово Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады спецназначения ВСУ.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 военнослужащих и гаубица Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 118 районах.

    Около Богдановки Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины. А под Федоровкой ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

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    29 сентября 2023, 07:50
    Российская ПВО уничтожила 11 беспилотников над Курской и Калужской областями

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников над Курской и Калужской областями

    Tекст: Антон Никитин

    Российская ПВО ночью 29 сентября уничтожила 11 беспилотников, один из них – над Калужской областью, а десять – над Курской, сообщили в Минобороны.

    Ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что ночью 29 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа, один – над территорией Калужской области, десять – над Курской.

    Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области. Накануне вечером российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью.

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    29 сентября 2023, 06:55
    Кандидат в президенты США пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

    Кандидат в президенты США Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

    Кандидат в президенты США пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней
    @ Meg Kinnard/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выразил уверенность, что сможет завершить украинский конфликт за сто дней.

    Кеннеди-младший заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что этой «войне» будет положен конец за 100 дней его президентства, причем она будет закончена «на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает», передает РИА «Новости».

    Ранее в США посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому добровольно уйти в отставку и бежать из страны. На Западе назвали вероятный провал контрнаступления ВСУ возможным поворотным моментом в конфликте на Украине.

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    29 сентября 2023, 08:35
    ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях

    МО: Российские войска отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях

    ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    По его словам, подразделения Южной группировки отразили шесть атак ВСУ на Артемовском, Лисичанском и Авдеевском направлениях. Авиацией уничтожены пункты временной дислокации и скопления вооружения и техники около Северска, Дзержинского, Авдеевки, Федоровки, передает РИА «Новости».

    По словам Минесашвили, российские вооруженные силы также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 20 районах.

    Ранее российские военные улучшили положение по переднему краю Южно-Донецкого направления.

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    29 сентября 2023, 05:59
    ВС России уничтожили более 50 штурмовиков ВСУ у Серебрянского лесничества

    Минобороны: ВС России уничтожили более 50 штурмовиков ВСУ у Серебрянского лесничества

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по штурмовым отрядам нацгвардии и Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества, противник потерял более 50 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

    Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации было нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Савчук уточнил, что потери противника на этом направлении превысили 50 военнослужащих , также была уничтожена боевая машина пехоты, передает ТАСС.

    Кроме того, средствами противовоздушной обороны группировки сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 артиллерийских расчетов противника, поражен 122 мм миномет, добавил представитель Минобороны.

    Напомним, в понедельник в Минобороны сообщали, что ВС России нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады спецназначения у Серебрянского лесничества, ликвидировав порядка 55 военнослужащих, две машины пехоты, два пикапа, самоходную артустановку «Акация» и две гаубицы Д-30.

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    29 сентября 2023, 08:53
    Генштаб: Планов проведения мобилизационных допмероприятий нет

    В Генштабе сообщили об отсутствии планов проводить дополнительные мобилизационные мероприятия

    Tекст: Александра Юдина

    У Генштаба ВС России нет никаких планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

    По его словам, в Генштабе отсутствуют какие-либо планы проводить дополнительные мобилизационные мероприятия, передает ТАСС.

    Также Цимлянский рассказал, что в связи с ростом числа желающих поступить на службу по контракту Минобороны расширило сеть пунктов отбора и увеличило число инструкторов для работы с кандидатами.

    Кроме того, контр-адмирал отметил, что в данный момент контрактников и добровольцев для выполнения задач спецоперации достаточно, ведется работа по набору в тесном взаимодействии с органами государственной власти.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть-семь месяцев 270 тыс. человек подписали контракт на службу в ВС России.

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    28 сентября 2023, 23:13
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны: Российская система ПВО уничтожила над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат

    Tекст: Антон Никитин

    Российская система ПВО уничтожила над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат, предотвратив очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что около 21.00 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, таким образом пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Ранее в четверг над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник. Кроме того, российские военные посадили два беспилотника в Курской области с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Еще один украинский дрон сбили над Брянской областью.

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    28 сентября 2023, 14:14
    Песков переадресовал Минобороны вопрос об участии кубинцев в спецоперации

    Представитель Кремля Песков переадресовал Минобороны вопрос об участии кубинцев в спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предложил задавать Минобороны России вопросы касательно участия граждан Кубы в спецоперации.

    По его словам, вопрос, касающийся боевых действий, стоит задавать представителям Минобороны, передает ТАСС.

    Как ранее отметил глава МИД Кубы Бруно Родригес, правительство против участия граждан Кубы в войнах в качестве наемников и выступает против торговли людьми.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему сообщение МВД Кубы о задержании 17 человек, которые якобы рекрутировали наемников для участия в конфликте на Украине на стороне России, прозвучало весьма сдержанно и без претензий на сенсацию.

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    29 сентября 2023, 08:22
    Путин потребовал одинаковых гарантий для всех участников СВО

    Путин: Гарантии для участников СВО должны быть одинаковыми, вне зависимости от статуса человека

    Tекст: Ольга Никитина

    Социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от статуса человека, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником, Героем России Андреем Трошевым.

    «Андрей Николаевич, хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – приводятся слова главы государства в сообщении на сайте Кремля по итогам встречи, которая состоялась накануне вечером.

    «Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера. Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и сейчас еще продолжаете выполнять эти боевые задачи», – отметил российский лидер.

    Президент напомнил, что в России создан фонд «Защитники Отечества». «Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. Поэтому на эту тему тоже сегодня поговорим», – сообщил Путин, добавив, что Евкуров расскажет о том, как в целом идет эта работа, а в деталях доложит Трошев.

    Ранее Путин заявлял, что нужно сделать все возможное, чтобы ветераны СВО – наши герои чувствовали себя востребованными в гражданской жизни.

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    Болгария сплавила Украине самоубийственное оружие

    Поставки оружия из Европы на Украину приобретают все более трагикомические формы. Казалось бы, у ВСУ есть повод для радости – Болгария отправляет киевскому режиму советские зенитно-ракетные комплексы С-300. Однако в Софии официально признают, что комплексы эти неисправны. Причем настолько, что ставят под угрозу «жизнь и здоровье личного состава». Зачем же Болгария это делает? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

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