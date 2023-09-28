«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.12 комментариев
В Госдуме одобрили законопроект о наказании за пропаганду экстремизма
В Государственной думе в ходе первого чтения приняли проект закона, устанавливающий уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за пропаганду и оправдание экстремизма.
Проект предлагает ввести наказание за пропаганду и оправдание экстремизма, аналогичное наказанию за призывы к экстремизму – от штрафа в 300 тыс. рублей и до четырех лет лишения свободы, передает ТАСС.
В случае, если преступление совершили с использованием интернета, срок может достичь пяти лет. В примечании к статье предлагается указать, что к оправданию экстремизма относится публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
Пропагандой экстремизма предлагается считать деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование «идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».