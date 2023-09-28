В США оценили украинскую переделку боевых машин пехоты

Forbes: ВСУ на фоне нехватки военной техники создают импровизированные БМП

Tекст: Ольга Никитина

Военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes рассказал, что украинские военные переоборудуют транспортеры МТ-ЛБ, получая в итоге импровизированные боевые машины пехоты БМП-1ЛБ, способные перевозить до восьми человек. Их примерная стоимость составляет 400 тыс. долларов, передает ТАСС.

Созданная БМП, по его словам, имеет ряд серьезных недостатков. Так, слой брони, добавленный к машине, сказывается на ее подвижности, а потому во время передвижения по лесистой местности скорость БМП может равняться скорости идущих солдат, рассказал Экс.

По словам эксперта, БМП-1ЛБ очень непрочна и склонна к заклиниванию и, в отличие от обычных боевых машин пехоты, вооружена всего одним, а не двумя пулеметами. Если же машину заклинит в бою, пулемет становится бесполезным, пишет аналитик.

Ранее американские СМИ писали о другой импровизации украинских военных. Сообщалось, что они разбирают кассетные боеприпасы, полученные от США, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов. При этом снаряды пилят болгаркой.

Также американские СМИ писали, что контрнаступление вооруженных сил Украины привело к минимальному эффекту и оказалось слишком дорогостоящим.