«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.0 комментариев
В США оценили украинскую переделку боевых машин пехоты
Forbes: ВСУ на фоне нехватки военной техники создают импровизированные БМП
Испытывая нехватку военной техники, вооруженные силы Украины создают импровизированные боевые машины пехоты, однако зачастую эти машины передвигаются не быстрее пешеходов, пишут американские СМИ.
Военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes рассказал, что украинские военные переоборудуют транспортеры МТ-ЛБ, получая в итоге импровизированные боевые машины пехоты БМП-1ЛБ, способные перевозить до восьми человек. Их примерная стоимость составляет 400 тыс. долларов, передает ТАСС.
Созданная БМП, по его словам, имеет ряд серьезных недостатков. Так, слой брони, добавленный к машине, сказывается на ее подвижности, а потому во время передвижения по лесистой местности скорость БМП может равняться скорости идущих солдат, рассказал Экс.
По словам эксперта, БМП-1ЛБ очень непрочна и склонна к заклиниванию и, в отличие от обычных боевых машин пехоты, вооружена всего одним, а не двумя пулеметами. Если же машину заклинит в бою, пулемет становится бесполезным, пишет аналитик.
Ранее американские СМИ писали о другой импровизации украинских военных. Сообщалось, что они разбирают кассетные боеприпасы, полученные от США, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов. При этом снаряды пилят болгаркой.
Также американские СМИ писали, что контрнаступление вооруженных сил Украины привело к минимальному эффекту и оказалось слишком дорогостоящим.