В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
Собянин снял с должностей глав двух департаментов Москвы
Собянин снял с должностей глав департаментов культуры и природопользования Москвы Кибовского и Кульбачевского
Сергей Собянин, переизбранный на пост мэра Москвы, в среду утвердил состав правительства, сняв с должностей руководителей департаментов культуры и природопользования Александра Кибовского и Антона Кульбачевского.
Новым главой департамента культуры столицы стал Алексей Фурсин, ранее руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития города. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы возглавила Юлия Урожаева, которая работала в должности заместителя начальника Главконтроля, передает РИА «Новости».
Согласно указу мэра столицы, в новый состав президиума правительства Москвы при своих прежних должностях вошли Петр Бирюков, Андрей Бочкарев, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова и Наталья Сергунина, передает ТАСС.
Также членство в президиуме сохранила Елена Зяббарова, возглавляющая столичный департамент финансов. Возглавляет президиум правительства Москвы сам Собянин.
Кибовский руководил департаментом культуры Москвы с 2015 года, а Кульбачевский работал в должности руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы с 2010 года.
18 сентября Собянин отправил московское правительство в отставку.