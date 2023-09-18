Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Собянин отправил в отставку московское правительство
Мэр Москвы Сергей Собянин, вступивший в должность 18 сентября, отправил в отставку правительство столицы.
Об отставке столичного правительства сообщается в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
«В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы <…> «О правительстве Москвы» объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», – говорится в документе.
Сергей Собянин победил на прошедших 8–10 сентября выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов. Президент России Владимир Путин поздравил его с победой на выборах. Собянин официально вступил в должность 18 сентября.