Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
Высокие результаты Сергея Собянина на выборах мэра Москвы доказывают широкую поддержку со стороны москвичей, заявил президент Владимир Путин на инаугурации мэра столицы.
«Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое главное, результатов работы», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.
В свою очередь Собянин поблагодарил москвичей за высокую оценку его деятельности во время избирательной кампании, а также выразил слова признательности президенту, правительству и российскому парламенту за поддержку столицы.
Мэр подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя, город не должен стоять на месте.
Президент традиционно присутствует на церемонии инаугурации мэра Москвы. Путин присутствовал на них в 2003 и 2007 годах, когда на посту градоначальника был Юрий Лужков (был мэром в 1992–2010 годах), а также в 2013 и 2018 годах, когда на эту должность был избран Собянин.
Напомним, Собянин победил на выборах градоначальника, прошедших 8-10 сентября, он набрал 76,39%, или почти 2,5 млн голосов. Явка избирателей составила 42,5%.