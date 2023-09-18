Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое главное, результатов работы», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.

В свою очередь Собянин поблагодарил москвичей за высокую оценку его деятельности во время избирательной кампании, а также выразил слова признательности президенту, правительству и российскому парламенту за поддержку столицы.

Мэр подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя, город не должен стоять на месте.

Президент традиционно присутствует на церемонии инаугурации мэра Москвы. Путин присутствовал на них в 2003 и 2007 годах, когда на посту градоначальника был Юрий Лужков (был мэром в 1992–2010 годах), а также в 2013 и 2018 годах, когда на эту должность был избран Собянин.

Напомним, Собянин победил на выборах градоначальника, прошедших 8-10 сентября, он набрал 76,39%, или почти 2,5 млн голосов. Явка избирателей составила 42,5%.