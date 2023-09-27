В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Бригада морской пехоты ЧФ первой в истории ВМФ удостоена ордена Ушакова
Подразделение Черноморского флота (ЧФ) – 810-я бригада морской пехоты стала первым в истории военно-морского флота подразделением морской пехоты, удостоенным ордена Ушакова, сообщил командующий ЧФ Виктор Соколов.
По его словам, указом президента Владимира Путина 810-я бригада морской пехоты теперь не только ордена Жукова и гвардейская, но и ордена Ушакова, передает ТАСС.
Как подчеркнул Соколов, это первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова.