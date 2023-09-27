Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.0 комментариев
Нефть подорожала на фундаментальных факторах
Мировые цены на нефть выросли на фундаментальных факторах
Мировые цены на нефть в среду заметно выросли: инвесторы обратили внимание на позитивные фундаментальные факторы, в том числе ожидая официальных данных о запасах сырья в США.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.36 увеличивалась на 0,88%, до 93,23 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,05%, до 91,34 доллара, передает РИА «Новости».
Официальные данные о недельных запасах и добыче в США в среду должно сообщить минэнерго США. Аналитики предполагают, что нефтяные запасы уменьшились на 0,3 мла баррелей. Американский институт нефти ранее оценил рост коммерческих запасов за неделю, завершившуюся 22 сентября, в 1,6 млн баррелей. Параллельно API сообщил о снижении запасов бензина, дистиллятов и запасов нефти на крупнейшем терминале в Кушинге.