Космонавты перешли с МКС на борт «Союза МС-23»

Блогер Милохин пожалел о спетом гимне Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Милохин в интервью на YouTube-канале «Мадонна Мур» рассказал, что причиной, по которой его ненавидят в России, стало исполнение гимна Украины с другом Артуром Бабичем во время онлайн-трансляции в ноябре прошлого года, передает РИА «Новости».

Блогер согласился, что «это звучало так себе» и «на это можно довольно таки сильно обижаться». Милохин добавил, что не стал бы петь украинский гимн, если бы знал, что это обернется скандалом.

На прошлой неделе военкомат объявил блогера Даню Милохина в розыск, потому что он не встал на учет по месту жительства.