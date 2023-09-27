Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.23 комментария
Космонавты перешли с МКС на борт «Союза МС-23»
Космонавты перешли с МКС на борт корабля «Союз МС-23» и закрыли люки
Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио перешли с Международной космической станции (МКС) на борт корабля «Союз МС-23» и закрыли люки перед возвращением на Землю. Трансляция идет на сайте госкорпорации.
Теперь космонавтам предстоит надеть скафандры и занять места в ложементах, передает ТАСС.
Напомним, в феврале к МКС пристыковался космический корабль «Союз МС-23», который вместо «Союза МС-22» вернет на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио.