В Большом театре объявили победителей чемпионата ArtMasters

«Знаю, что в нынешнем чемпионате приняли участие начинающие сценаристы, дизайнеры, художники, композиторы, представители других специальностей более чем из сорока государств. Это убедительно доказывает высокий авторитет отечественной культуры и образования, искреннее стремление молодежи к укреплению деловых и личных контактов, готовность к сотрудничеству и общению», – отметил Путин, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Победители получили денежные сертификаты на общую сумму 19 млн рублей: за первое место – на 500 тысяч, за второе – на 300 тысяч, за третье – на 150 тыс. рублей. Сертификаты можно будет потратить на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования или реализацию собственного проекта. Также в каждой компетенции был объявлен победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

«ArtMasters – это не только профессиональный конкурс и место, где встречаются единомышленники, это целая экосистема с кадровой платформой, академией, ассоциацией выпускников и продюсерским центром. Сегодня за несколько лет реализации ArtMasters уже не существует практически ни одного значимого события в сфере культуры и искусства в стране, в котором бы не приняли участие финалисты и победители чемпионата», – подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета ArtMasters Сергей Кириенко.

«Миссия ArtMasters не только найти самородков творческих профессий по всей России и прокачать их навыки, но и способствовать реальной интеграции в индустрии. Нам важно, чтобы специалисты являлись неотъемлемой частью профессионального сообщества, а их навыки отвечали актуальным запросам индустрии. И, как мне кажется, нам это удалось. Например, в финале участники решали реальные задачи наших партнеров: графические дизайнеры и копирайтеры работали над брендингом трех музеев Нижнего Новгорода, моушн-дизайнеры – над промо для Сибирской недели моды, а копирайтеры создали креативную концепцию продвижения проекта «Гжель – открытый код»», – сказал руководитель чемпионата ArtMasters Борислав Володин.

На сцене выступили Максим Дунаевский, Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Светлана Захарова, Вадим Репин, Zivert. Группа «Фабрика» исполнила песню «Несмеяна», написанную победителем чемпионата ArtMasters Junior в компетенции «Композитор популярной музыки» Аленой Максимовой.

В рамках гала-концерта впервые состоялось награждение премии «Великие мастера», которая ежегодно будет вручаться выдающимся мастерам индустрии. В этом году были отмечены легендарные деятели компетенций «Оператор кино и ТВ» Анатолий Мукасей, «Композитор популярной музыки» Максим Дунаевский и «Сценограф» Борис Мессерер.

Чемпионат собрал рекордное количество заявок – 21 118 заявок от участников из 40 стран мира, в том числе Белоруссии, Казахстана, Грузии, Испании, Греции, Германии, Кореи, Японии и других. Лидерами среди регионов России стали Москва и Московская область, Приволжский федеральный округ, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Всего за четыре сезона существования чемпионата на участие в нем было подано более 64 тысяч заявок от молодых специалистов креативных индустрий со всей России и стран зарубежья.