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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    7 комментариев
    26 сентября 2023, 12:42

    Дерипаска заявил о неэффективности «санкционного вундерваффе»

    Дерипаска: Санкции – оружие XIX века, которое неэффективно в XXI веке

    Tекст: Ольга Никитина

    Такой инструмент, как санкции, не может быть эффективным в XXI веке, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в интервью британским СМИ.

    «Я всегда сомневался в этом санкционном вундерваффе (с нем. «чудо-оружие» – прим. ВЗГЛЯД), как это называли немцы [в годы Второй мировой войны]», – заявил Дерипаска в интервью газете The Financial Times.

    Он напомнил об усилиях, направленных на то, чтобы сделать мир глобальным в плане торговли, инвестиций и информации. Однако когда применяются экономические рестрикции, всему этому приходит конец, передает ТАСС мнение Дерипаски.

    Санкции, по его словам, являются инструментом XIX века. «Мы не видим, чтобы он был эффективным в XXI веке», – подчеркнул он.

    Бизнесмен признался, что его удивила быстрая адаптация российского частного бизнеса к новой ситуации. Предприниматели, по его словам, нашли способы вести деятельность и делать это эффективно.

    Дерипаска отметил, что на фоне введения масштабных западных санкций ожидал обрушения до 30% российской экономики, однако эффект, по его оценке, оказался «намного слабее». Он объяснил это мерами поддержки со стороны государства, а также нежеланием стран Глобального Юга присоединяться к экономическому давлению в отношении России.

    Бизнесмен назвал глубоким заблуждением мнение, что с помощью «прекрасного» санкционного инструмента можно оказывать давление, которое приведет к смене власти в стране или вынудит завершить спецоперацию. «Нет. Нам нужно другое решение», – заявил Дерипаска.

    В середине сентября президент Владимир Путин заявил, что экономика России выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития, сообщал глава государства.

    24 сентября 2023, 17:46
    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон уверен, что ATACMS не изменят ситуацию на поле боя. Он пояснил, что радиус действия дальнобойных ракет примерно 300 км, они могут ударить вглубь России, если подойдут близко к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, чем ближе ракеты будут к передовой, тем уязвимее станут для российских дронов, которые их быстро уничтожат.

    Джонсон считает, что Запад оказался в замешательстве и не знает, как нанести поражение России на поле боя, куда всячески пытается вернуть Украину.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    Телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала о новом самолете, который защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет.

    Коментарии (16)
    25 сентября 2023, 07:50
    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина

    Американский телеведущий Такер Карлсон пожаловался на запрет властей США интервьюировать президента России Путина

    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США.

    «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – сообщил журналист изданию. Карлсон отметил, что никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение российского лидера об украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

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    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

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    25 сентября 2023, 11:25
    В Финляндии признали нацеленность санкций на обычных россиян

    Глава МИД Финляндии Валтонен признала, что санкции вредят обычным россиянам

    В Финляндии признали нацеленность санкций на обычных россиян
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью американским СМИ признала, что санкции, введенные Западом в отношении России, нацелены в том числе на простых россиян.

    «Санкции действительно вредят обычным людям (в России – прим. ВЗГЛЯД)... Но не думаю, что у нас есть выбор», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    По мнению Валтонен, «Россия и россияне понимают», что за ситуацию, которая сложилась на Украине, «нужно платить, и нам очень важно это показать».

    Напомним, ранее власти Финляндии приняли решение запретить въезд в страну зарегистрированных в России легковых автомобилей.

    Москва не раз подчеркивала, что никогда не представляла угрозы для Финляндии или Швеции.

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    23 сентября 2023, 15:24
    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался не таким продуктивным, как задумывался в связи с потерей Украиной интересных Вашингтону в качестве ресурсной базы регионов, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, встречи в США прошли не так хорошо, так как инвестиционные возможности Украины остались бесперспективными – самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила, и будет контролировать, передает радио Sputnik.

    Джонсон добавил, что США намеревались получить доступ к богатым природными ресурсами регионам на востоке Украины до того, как они были освобождены Россией.

    При этом он отметил, что российская спецоперация привела к тому, что в США постепенно начали терять интерес к Киеву.

    Экс-аналитик ЦРУ заметил, что по этой причине Зеленский остался недоволен встречами в ООН, так как не получил от союзников обещаний поставлять больше вооружения.

    Напомним, президент США Джо Байден на встрече с Зеленским заявил, что не существует альтернатив военной поддержке киевского режима. Он объявил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

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    26 сентября 2023, 10:01
    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России

    Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по России

    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Ольга Никитина

    Тактические ракеты ATACMS американского производства, о передаче которых вооруженным силам Украины просит Киев, не будут применяться для ударов по российской территории, заверил в интервью европейским СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов в интервью испанской газете ABC заявил, что Киеву «очень бы хотелось» получить эти ракеты. Он сказал, что ATACMS будут «использоваться исключительно для защиты» территории Украины, передает ТАСС.

    Секретарь СНБОУ заверил, что ВСУ не станут использовать эти ракеты для ударов по территории России, и отметил, что у Украины есть соответствующие соглашения с партнерами.

    Белый дом ранее сообщал, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркивал, что российские дроны уничтожат комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (22)
    26 сентября 2023, 05:56
    МИД: Белый дом решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

    По его словам, после этого Москва отправила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства – председателя АТЭС и отправить приглашение российскому лидеру, передает РИА «Новости».

    Также в российском дипведомстве отметили, что продолжат работу с американской стороной и будут выполнять все необходимые действия.

    При этом Бердыев подчеркнул, что решение США не приглашать Путина является недобросовестным, оно демонстрирует «конфронтационный подход к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума».

    Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

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    23 сентября 2023, 17:55
    19FortyFive: Получение ракет ATACMS не поможет Украине выйти из тупика
    19FortyFive: Получение ракет ATACMS не поможет Украине выйти из тупика
    @ US Army

    Tекст: Кристина Цыцура

    Надежда Украины на ракеты ATACMS – безосновательна, так как получение этого вида оружия не позволит Киеву выйти из тупика, пишет издание 19FortyFive.

    Как заявил автор статьи, США не позволят ВСУ атаковать территорию России ракетами, поэтому преимущество в воздухе останется у Москвы, пишет Ura.Ru.

    Также отмечается, что США не разрешат Киеву атаковать российские аэродромы внутри России, что не позволит решить вопрос перехвата инициативы в борьбе с российскими ВВС.

    Ранее СМИ сообщалось, что власти Штатов близки к тому, чтобы согласиться на передачу Киеву ракет ATACMS, но небольшого количества. Но тогда же в Белом доме заявили об отказе.

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    23 сентября 2023, 20:32
    Эксперт из США предупредил Запад об опасности из-за помощи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Предоставление ВСУ разведданных для ударов по российским объектам можно рассматривать как акт агрессии против России, считает полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон, об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Предоставление данных, которые собирают самолеты НАТО, Уилкерсон назвал актом войны НАТО против России и ее союзников, сообщает «Радио Sputnik».

    Он также добавил, что у России в рамках СВО есть право рассматривать самолеты или любую другую технику НАТО в качестве законной цели.

    Напомним, российской армией руководят лучшие в мире офицеры, которые не оставят Вооруженным силам Украины никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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    26 сентября 2023, 04:29
    США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Flightradar24: США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе втрое увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с начала 2023 года, следует из данных портала Flightradar24.

    Уточняется, что в течение недели с 18 по 24 сентября разведывательные самолеты и стратегические беспилотники США, а также «разведчики» их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма, передает РИА «Новости».

    Так, над восточным побережьем Румынии выполняли полеты американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry.

    Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большая часть разведвылетов была выполнена летательными аппаратами США.

    При этом в начале года и весной авиация США и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день.

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    26 сентября 2023, 09:03
    Названы последствия санкций против российских алмазов

    Дипломат Логвинов: Санкции против алмазов из России угрожают мировому рынку

    Tекст: Ольга Никитина

    Планы Запада ввести санкции в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, заявил врио постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

    Логвинов считает, что речь может идти о создании некоего параллельного Кимберлийскому процессу механизма, который подразумевает исключение из мировой торговли камней определенного происхождения, сначала российского, а затем и любой другой «неугодной» страны, передает РИА «Новости».

    Данная инициатива, подчеркнул дипломат, является дискриминационной и противоречит правилам международной торговли и нацелена на ее развал.

    «Под ударом могут оказаться и позиции ряда вовлеченных в эти цепочки развивающихся стран, прежде всего – центров огранки алмазов», – предупредил Логвинов, подчеркнув, что данные планы Запада вновь демонстрируют полное пренебрежение интересами государств Глобального Юга.

    По информации Bloomberg, в 12-й пакет санкций ЕС против России, который может быть представлен в первой половине октября, собираются включить запрет на импорт алмазов из России. Кроме того, не исключают рестрикций в отношении СПГ из России и российского IT-сектора.

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    25 сентября 2023, 14:15
    Завод Hyundai в Петербурге решила купить российская компания

    Мантуров заявил о покупке российской компанией завода Hyundai в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет российская компания, сделка будет включать обратный опцион, сообщил вице-премьер Денис Мантуров на международной промышленной выставки «Иннопром.Казахстан».

    Он отметил, что решения по покупке завода Hyundai в Петербурге с опционом на два года уже сформированы, приобретет предприятие отечественная компания, передает ТАСС.

    Также Мантуров заявил, что сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в России не включала опцион на обратный выкуп.

    Ранее в октябре 2022 года российские активы концерна Nissan передали в государственную собственность ФГУП «НАМИ», подведомственного Минпромторгу России.

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    23 сентября 2023, 14:40
    WSJ: Передача Украине ракет ATACMS склонит Берлин к поставке ракет Taurus

    Tекст: Ольга Иванова

    После того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS, Берлин также может передать Украине крылатые ракеты Taurus, считает газета The Wall Street Journal.

    Газета пишет, что в Германии уже множество раз звучал тезис о том, что Берлин «следует за Вашингтоном» в вопросе поставок Киеву новых типов вооружений. Издание отмечает, что важность таких ракет растет для Украины, поскольку поставки из Великобритании и Франции стали сокращаться, передает ТАСС.

    Кроме того, газета пишет, что Вашингтон передаст Украине небольшое количество ATACMS, но позже может увеличить их количество. Официальные лица на Украине, по данным газеты, заверили, что готовы предоставить гарантии не использования ATACMS для нанесения ударов по территории России.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

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    25 сентября 2023, 13:43
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков об интервью Путина американскому телеведущему Карлсону: Подождем – увидим

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что подобные запросы поступают в том числе от американских СМИ. Он выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит, однако сейчас «вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего», передает ТАСС.

    «Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», – сказал представитель Кремля.

    Путин в общении с зарубежными СМИ, как отметил Песков, всегда предельно откровенен. Российский лидер дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию нашей страны, указал представитель Кремля.

    Отвечая на вопрос, может ли президент России дать интервью конкретно американскому журналисту Такеру Карлсону, Песков сказал: «Подождем – увидим».

    Ранее Карлсон рассказал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.

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    26 сентября 2023, 09:19
    WSJ: На Украине усомнились, что танки Abrams изменят ситуацию на поле боя

    WSJ: В Киеве признают, что танки Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине сомневаются, что поставки американских танков Abrams для ВСУ в течение следующих четырех месяцев смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя, пишут американские СМИ.

    Об этом украинские чиновники, имена которых не приводятся, сообщили газете The Wall Street Journal.

    Как добавляет издание, Пентагон не раз предупреждал, что в силу сложности конфликта никакие вооружения не смогут изменить ход боевых действий, передает ТАСС.

    По мнению издания, украинское наступление будет осложнено в период осенних дождей, поскольку тяжелой бронетехнике станет труднее маневрировать.

    Между тем Белый дом подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ.

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