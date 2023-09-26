Дерипаска заявил о неэффективности «санкционного вундерваффе»

Дерипаска: Санкции – оружие XIX века, которое неэффективно в XXI веке

Tекст: Ольга Никитина

«Я всегда сомневался в этом санкционном вундерваффе (с нем. «чудо-оружие» – прим. ВЗГЛЯД), как это называли немцы [в годы Второй мировой войны]», – заявил Дерипаска в интервью газете The Financial Times.

Он напомнил об усилиях, направленных на то, чтобы сделать мир глобальным в плане торговли, инвестиций и информации. Однако когда применяются экономические рестрикции, всему этому приходит конец, передает ТАСС мнение Дерипаски.

Санкции, по его словам, являются инструментом XIX века. «Мы не видим, чтобы он был эффективным в XXI веке», – подчеркнул он.

Бизнесмен признался, что его удивила быстрая адаптация российского частного бизнеса к новой ситуации. Предприниматели, по его словам, нашли способы вести деятельность и делать это эффективно.

Дерипаска отметил, что на фоне введения масштабных западных санкций ожидал обрушения до 30% российской экономики, однако эффект, по его оценке, оказался «намного слабее». Он объяснил это мерами поддержки со стороны государства, а также нежеланием стран Глобального Юга присоединяться к экономическому давлению в отношении России.

Бизнесмен назвал глубоким заблуждением мнение, что с помощью «прекрасного» санкционного инструмента можно оказывать давление, которое приведет к смене власти в стране или вынудит завершить спецоперацию. «Нет. Нам нужно другое решение», – заявил Дерипаска.

В середине сентября президент Владимир Путин заявил, что экономика России выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития, сообщал глава государства.