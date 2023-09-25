Захарова назвала причину обострения ситуации в Косово

Захарова назвала обострение ситуации в Косово следствием курса премьера Курти

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Захарова выразила уверенность, что кровопролитие, которое произошло накануне, является прямым и непосредственным следствием курса премьера Альбина Курти на разжигание конфликта и зачистку территории края от сербов, передает ТАСС.

По ее словам, все попытки Курти вызвать с помощью нагнетания обстановки дополнительное давление Запада на руководство Сербии для того, чтобы заставить Белград признать «независимость» Косово, также является «постоянной игрой с огнем». Она добавила, что такая «игра» обходится слишком дорого и подводит к опасной грани весь Балканский регион.

Как указала Захарова, прямой риск возобновления этнических чисток косовоалбанскими радикалами против сербов возник из-за обострения ситуации в регионе.

В воскресенье премьер непризнанного Косово обвинил сербские власти в убийстве полицейского. В тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил о гибели трех сербов в ходе столкновений в Косово.