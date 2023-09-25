Росатом поставил рекордное количество корпусов реакторов для АЭС

Tекст: Валерия Городецкая

Отгрузка корпуса ядерного реактора для третьего энергоблока АЭС «Аккую» в Турции состоялась в понедельник в Волгодонске на заводе «Атоммаш», производственной площадке «Атоэнергомаша», передает РИА «Новости».

Гендиректор машиностроительного дивизиона «Росатома» холдинга «Атомэнергомаш» Игорь Котов сообщил, что это уже пятый корпус реактора, отгруженный с производственной площадки «Росатома» в Волгодонске в 2023 году. Эта отгрузка стала рекордной для российского атомного машиностроения за всю его историю.

О том, что «Росатом» в нынешнем году вышел на рекорд производства корпусов ядерных реакторов для энергоблоков АЭС большой мощности, в августе сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Представители завода рассказали, что общий вес отгружаемого в Турцию оборудования составляет 320 тонн. Отгрузка будет осуществляться комбинированным способом: сначала изделия доставят на заводской спецпричал специальным автотранспортом, после чего оборудование погрузят на баржу. Водным маршрутом оно проследует 3 тыс. км до места назначения.

Производственный комплекс «Росатома» в Волгодонске («Атоммаш») начал работу в 1976 году, в 2012 году вошел в состав госкорпорации «Росатом». На предприятии производится сложное оборудование практически для всех атомных строек – Курской АЭС-2, строящихся при участии России АЭС в Бангладеш, Индии, Китае, Турции.