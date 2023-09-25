Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.0 комментариев
Бойца ММА арестовали по делу об убийстве ветерана спецоперации
Суд в Челябинской области заключил под стражу бойца смешанного стиля (ММА) после того, как он устроил драку с ветераном спецоперации, который скончался в больнице от полученных травм, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.
В сообщении говорится, что в Челябинской области по ходатайству следственных органов СК России мужчине, обвиняемому в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта, произошедшего 16 сентября на одной из улиц поселка Новокаолиновый Карталинского района, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела поставлено председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным на контроль.
Накануне сотрудники полиции в Карталинском районе задержали 19-летнего участника уличного конфликта, в результате которого местный житель получил смертельные травмы. Напомним, 16 сентября в Карталинском районе произошел конфликт между местным бойцом MMA Рустамом Байжувеновым и ветераном СВО Максимом Никитиным, в результате которого последний ударился головой и позже умер.
Ранее в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. В августе в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.