Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта

Лидер движения «Другая Украина» Медведчук назвал три условия для мирного урегулирования украинского конфликта

Tекст: Антон Никитин

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил в статье, опубликованной на сайте «Аргументы и факты», что президент Украины Владимир Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. По словам Медведчука, Зеленский ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами, передает ТАСС.

«Зеленскому ответить на мирные предложения нечем, у него «заела пластинка», ведь он стал заложником своего обмана украинцев, называя белое черным, а черное белым», – отмечает лидер движения «Другая Украина».

По словам Медведчука, киевские власти превратили «амбициозные хотелки» Зеленского в постулаты, которые нельзя ставить под сомнение. «При этом сложилась ситуация, когда из страха репрессий не слышно голосов против. Вместе с тем не слышно голосов за эти предложения, исключая околовластную клику и огосударствленные СМИ», – продолжает он.

«Жизни украинских граждан в этой игре – расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет», – подчеркивает Медведчук.

По его мнению, для мирного разрешения конфликта вокруг Украины необходимо три условия: учет интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами, а также «понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает».

Накануне глава МИД Сергей Лавров назвал условие признания Россией территориальной целостности Украины.