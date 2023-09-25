Российские войска поразили командные пункты бригад ВСУ в Красногоровке и Херсоне

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале военного ведомства сообщается также, что ВКС России уничтожили истребитель Миг-29 воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Кроме того, средствами ПВО перехвачено семь снарядов РСЗО HIMARS.

Около Белогоровки и Лисичанска (ЛНР), Александровки и Берестового (ДНР), а также Шевченко, Нового, Ильченково и Токмака Запорожской области уничтожены 33 украинских беспилотника.

Всего с начала проведения спецоперации, как заключили в Минобороны, уничтожены 478 самолетов, 250 вертолетов, 7 тыс. 115 БПЛА, 438 ЗРК, 12 тыс. 135 танков и других бронемашин, 1 тыс. 155 боевых машин РСЗО, 6 тыс. 533 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 тыс. 449 единиц спецтехники.

Также в Минобороны сообщили, что российские Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ.