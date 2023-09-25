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Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение
«Коммерсант»: Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение
Власти Молдавии предложили Газпрому заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза», пишут российские СМИ.
По информации «Коммерсанта», молдавская сторона отправила «Молдовагазу» (Газпром – основной акционер, Молдавии принадлежит 35%) проект мирового соглашения вместе с результатами аудита долга перед российской компанией.
Кишинев, согласно документу, требует немедленно списать долги «Молдовагаза» перед компанией «Факторинг Финанс», которая подконтрольна Газпрому и которой переуступлен долг «Молдовагаза» в размере 275 млн долларов, а также перед самим Газпромом (еще 433 млн долларов).
Взамен, по данным издания, власти Молдавии предлагают, чтобы «Молдовагаз» оплатил Газпрому 153,57 млн долларов в качестве компенсации за «отклонения от тарифа». Выплата, согласно предложению, должна быть осуществлена до конца 2025 года. Кроме того, Молдавия выразила готовность отказаться от претензий, которые могут возникнуть в связи с «неправильным распределением» транзитных платежей и отсутствием поставок газа по долгосрочному контракту c октября 2022 года (около 160 млн долларов).
По данным «Коммерсанта», схема представлена в переписке между чиновниками министерства энергетики Молдавии, аудиторами и привлеченными юристами.
Ранее Кишинев заявлял, что хочет избежать обращения в суд в связи с исторической задолженностью перед Газпромом, которую российский холдинг оценивает в 709 млн долларов.