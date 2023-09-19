Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Молдавия заявила о желании избежать судебной тяжбы с Газпромом
Министр энергетики Молдавии Парликов заявил о желании Кишинева избежать судебной тяжбы с Газпромом из-за долга
Кишинев хочет избежать обращения в суд в связи с исторической задолженностью перед Газпромом, которую российский холдинг оценивает в 709 млн долларов, сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
Парликов заявил, что Молдавия в предложении об урегулировании долга руководствуется «реальными юридическими фактами». По его словам, Молдавия хочет, чтобы 400 млн долларов долга списали, поскольку в соответствии с законами двух стран долг «должен подтверждаться каждые три года», а Газпром с 2020 года «по этой части долга никаких переподтверждений не проводил».
Кишинев утверждает, что в данном случае «аудиторы зафиксировали как есть», хотя прежде Газпром «регулярно делал это». Парликов заявил, что Молдавия может «согласиться» вернуть долг, но у нее есть право этого не делать. «Вот мы предлагаем не выплачивать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TV-8.
Напомним, Молдавия пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Власти Молдавии после аудита заявили, что готовы выплатить Газпрому только 8,6 млн.