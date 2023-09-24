Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.2 комментария
Польша указала на готовность обеспечить транзит украинского зерна
Президент Польши Дуда заявил о готовности обеспечить транзит украинского зерна в нуждающиеся страны
Польша согласна обеспечить транзит зерна Украины через польскую территорию для их последующей отправки в беднейшие страны Африки и Азии, заявил президент республики Анджей Дуда.
Как указал Дуда телеканалу TVP, решение польского правительства сохранить запрет на продажу украинского зерна на рынке в стране является верным. Но при этом, он убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита, передает ТАСС.
По его словам, подготовлены специальные транзитные коридоры, с помощью которых украинское зерно может быть перевезено через территорию страны и далее экспортировано туда, «где оно действительно необходимо».
На прошлой неделе Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала на них жалобу в ВТО.