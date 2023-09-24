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    Новый самолет защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет
    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины
    Американист объяснил появление в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина»
    В США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ
    Рогов заявил о планах ВСУ сменить тактику на Запорожском направлении
    Пушилин ввел в ДНР комендантский час и военную цензуру
    В Крыму рассказали о переехавших на полуостров семьях из Германии
    Business Insider: ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные бомбы
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    Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.

    2 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    19 комментариев
    24 сентября 2023, 17:23

    Польша указала на готовность обеспечить транзит украинского зерна

    Президент Польши Дуда заявил о готовности обеспечить транзит украинского зерна в нуждающиеся страны

    Tекст: Валентина Григоренко

    Польша согласна обеспечить транзит зерна Украины через польскую территорию для их последующей отправки в беднейшие страны Африки и Азии, заявил президент республики Анджей Дуда.

    Как указал Дуда телеканалу TVP, решение польского правительства сохранить запрет на продажу украинского зерна на рынке в стране является верным. Но при этом, он убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита, передает ТАСС.

    По его словам, подготовлены специальные транзитные коридоры, с помощью которых украинское зерно может быть перевезено через территорию страны и далее экспортировано туда, «где оно действительно необходимо».

    На прошлой неделе Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала на них жалобу в ВТО.

    24 сентября 2023, 01:59
    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины

    Глава МИД Лавров: Россия уважает целостность Украины при условии выполнения обещаний Декларации независимости 1990 года

    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Лавров напомнил, что Россия еще в 1991 году признала суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза, передает ТАСС.

    «В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины», – сказал министр.

    При этом Лавров подчеркнул, что в Декларации независимости одним из главных для России моментов было то, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. «В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», – указал глава российского внешнеполитического ведомства.

    В связи с этим глава МИД России упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, в которой, напомнил Лавров, сказано, что все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. «То есть, чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население», – обратил внимание глава российского МИДа.

    Лавров подчеркнул, что у России «никаких проблем нет» с территориальной целостностью Украины. Он указал, что территориальная целостность Украины была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ.

    Напомним, в четверг в России предложили Украине вернуться к границам 1991 года путем вхождения в состав РФ в качестве нового округа. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года.

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    24 сентября 2023, 06:59
    Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев: При атаке ВСУ на штаб ЧФ чудом уцелела икона Ушакова

    Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Антон Никитин

    В штабе Черноморского флота в Севастополе при атаке ВСУ чудом уцелела деревянная икона русского флотоводца Федора Ушакова, причисленного к лику святых, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, на иконе Ушакова на свитке есть надпись: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

    Губернатор Севастополя напомнил, что Ушаков не проиграл ни одного сражения. Развожаев выразил уверенность, что спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе.

    Губернатор заявил, что предложит благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову в день памяти Ушакова 15 октября совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

    Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В тот же день жители Севастополя устроили флешмоб.

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    23 сентября 2023, 17:56
    В Анапе назначен суд о сносе жилья семьи Милохина

    В Анапе назначен суд по вопросу о сносе жилья приемной семьи Милохина

    Tекст: Ольга Иванова

    В Анапском райсуде в понедельник состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос сноса здания самовольной постройки приемной семьи блогера Дани Милохина, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

    Власти утверждают, что проверка была проведена «на основании жалобы». Установлено нецелевое использование земельного участка, а также нарушение градостроительных требований при возведении объектов: жилой дом и две хозпостройки построены с нарушением норм отступа, одна из построек «имеет признаки магазина одежды», передает РИА «Новости».

    В мэрии уточнили, что территория общего пользования была занята самовольно.

    Ранее приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил, что администрация города требует снести их дома. А также он рассказал о закрытии семейного магазина, который, по его словам, был единственным источником дохода семьи.

    Напомним, Милохина объявил в розыск военкомат Анапы, потому что он не встал на учет по месту жительства. Забрать в армию тиктокера попросила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, с этой просьбой она обратилась в Минобороны России.

    Коментарии (28)
    23 сентября 2023, 21:06
    Лавров назвал не соответствующими действительности заявления Гутерриша по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности утверждений о происходящем на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

    Министр подчеркнул, что многих удивило выступление Гутерриша, когда он «неожиданно помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж по теме детей», передает ТАСС.

    Лавров добавил, что Гутерриш до сих пор не предоставил список фамилий жертв событий в украинском городе Буче, хотя подобная просьба от российской стороны была год назад.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

    Коментарии (13)
    23 сентября 2023, 19:43
    Лавров назвал Запад «империей лжи»

    Лавров назвал Запад «империей лжи» из-за невыполнения обязательств

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны вместе с США постоянно берут на себя обязательства и не выполняют их, Запад является собой «империю лжи», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В ходе дискуссии Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин отметил, Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», передает ТАСС.

    Министр констатировал, что сейчас рождается новый мировой порядок. «Контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяют неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование», – сказал Лавров.

    Ранее Лавров указал на то, что Сербии и Турции приходится ждать своей очереди на вступление в Европейский союз десятилетиями, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять Украину вне очереди.

    Коментарии (47)
    23 сентября 2023, 23:49
    В США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Практически все бригады ВСУ в ходе «контрнаступления» потеряли боеспособность

    В США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Практически все бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе «контрнаступления» потеряли боеспособность, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Американский военный разведчик в отставке отметил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что когда потери составляют от 50 до 69% от изначальной численности подразделения, то оно теряет боеспособность. Риттер подчеркнул, что боеспособность потеряли практически все украинские бригады, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, в ходе контрнаступления украинцы несут огромные потери, причем некоторым подразделениям за время летне-осенней кампании пришлось трижды восполнять потери в подразделениях.

    Риттер выразил уверенность, что Украина полностью исчерпала все свои возможности по восполнению состава вооруженных сил, что потенциально может привести к поражению в конфликте. «Они теряют ужасно много людей», – резюмировал американский военный разведчик в отставке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь начал отводить подразделения в тыл. Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин назвал потери ВСУ с начала «контрнаступления».

    Коментарии (9)
    23 сентября 2023, 17:40
    В новом учебнике истории России решили изменить главу о репрессиях

    Tекст: Кристина Цыцура

    В новом учебнике истории России для старших классов изменят главу о репрессированных народах, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

    По его словам, создана рабочая группа из числа регионов, чьи народы были репрессированы, чтобы обсудить с ними корректировки, которые будут внесены в главу, передает РИА «Новости».

    Речь идет о главе, в которой ряд народов, проживавших на территории СССР, были подвергнуты насильственному переселению в восточные регионы за пособничество врагу. При этом в учебнике подчеркнуто, что в результате репрессировали не только бандитов, но и множество безвинных людей.

    Обновления вызвали возмущения, поэтому по поручению главы Чечни Рамазана Кадырова вопрос будет дополнительно разобран и изучен.

    Коментарии (42)
    23 сентября 2023, 21:40
    Лавров: Россию обманули со всеми гарантиями по зерновой сделке

    Tекст: Ольга Иванова

    Данные Москве обещания по поводу зерновой сделки оказались обманом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров назвал обман основной причиной, почему Россия вышла из этой сделки, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что гуманитарные коридоры, действовавшие в рамках зерновой сделки, несколько раз использовались для ударов по российским кораблям.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал очевидными требования России по зерновой сделке и призвал выполнить их.

    Коментарии (42)
    23 сентября 2023, 21:55
    Захарова после общения Лаврова со СМИ пошутила об «изоляции»

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила про «изоляцию» от прессы после общения министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями СМИ.

    Общение Лаврова с представителями СМИ продлилось более часа. Захарова завершила пресс-конференцию словами о том, что «мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас», передает ТАСС.

    Ранее Лавров, отвечая на вопросы западных журналистов о том, что якобы российская делегация на сессии Генассамблеи ООН была в изоляции, опроверг это предположение.

    Пресс-конференция Лаврова по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН стала одним из самых ожидаемых событий мероприятия среди иностранных журналистов.

    Представители иностранных СМИ, зная по предыдущим годам, что занять место в зале во время пресс-конференции Лаврова, которую он традиционно проводит по итогам выступления, будет непросто, начали приходить на мероприятие за час до его начала.

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    24 сентября 2023, 07:58
    В Британии рассказали о решившем не быть «мясом» солдате ВСУ

    Times: Получивший ранение украинский солдат после приказа вернуться в часть решил никогда больше не воевать

    В Британии рассказали о решившем не быть «мясом» солдате ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Получивший ранение украинский солдат после приказа вернуться в часть вопреки неспособности полноценно использовать руку из-за болей и онемения рассказал The Times, что решил никогда больше не воевать и не быть «мясом».

    Скрывающийся во Львове 20-летний сержант ВСУ по имени Андрей сообщил изданию, что получил ранение в плечо, в госпитале в Виннице ему не смогли полностью удалить осколки, в результате из-за болей и онемения он не мог полноценно использовать руку, передает РИА «Новости».

    По словам украинца, добровольно вступившего в ВСУ в 18-летнем возрасте, один врач предложил ему выписать справку о негодности к дальнейшей службе за 1500 долларов. Андрей узнал, что в Германии ему могут сделать полноценную операцию, после чего стал планировать отъезд, но ему не разрешили покинуть Украину. По словам сержанта ВСУ, командование решило, что его ранение было не настолько тяжелым, чтобы отправляться на лечение за границу, вместо этого ему приказали вернуться в часть.

    Как сообщает издание, «озлобленный» военный обратился за помощью к своему командиру, который «послал» его матом и потребовал не беспокоить по этому поводу. «Именно тогда я начал задаваться вопросом: «Почему я это делаю?» – рассказал боевик ВСУ, добавив, что «на этом для него все закончилось».

    По словам украинского военного, он «внезапно осознал», что пятеро из шести его друзей в части погибли, его рука повреждена, врачи хотят денег, а командование считает его годным к прохождению дальнейшей службы, несмотря на травмы. «Так зачем мне возвращаться на фронт? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом», – заявил Андрей изданию. Он подчеркнул, что «готов скорее прострелить себе ногу», чем вернуться на фронт.

    Накануне в США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ. В субботу в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь начал отводить подразделения в тыл. Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин раскрыл потери ВСУ с начала «контрнаступления».

    Коментарии (6)
    24 сентября 2023, 12:57
    Пушилин ввел в ДНР комендантский час и военную цензуру
    Пушилин ввел в ДНР комендантский час и военную цензуру
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нахождение на улицах в Донецкой народной республике (ДНР) запрещается с 23.00 до 4.00 в будние дни, следует из указа главы ДНР Дениса Пушилина.

    Пушилин постановил установить на территории ДНР запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23.00 до 04.00 часов, передает ТАСС.

    Ограничения не распространяются, в частности, на работников, ответственных за снабжение продуктами и предметами первой необходимости, рабочих, выполняющих ремонтные и восстановительные работы, в период комендантского часа свободно могут перемещаться служебные машины полиции, УФСБ и автомобили со спецпропусками.

    Кроме того, Пушилин подписал указ о введении военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами.

    В сообщении уточняется, что УФСБ по ДНР, министерство связи и министерство информации региона должны разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой.

    Коментарии (14)
    24 сентября 2023, 05:48
    Зеленский приветствовал в парламенте Канады украинского нациста

    Президент Украины Зеленский приветствовал в парламенте Канады служившего в дивизии СС «Галиция» украинского националиста

    Зеленский приветствовал в парламенте Канады украинского нациста
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название дивизии СС «Галиция», следует из опубликованных Associated Press фотографий.

    Один из снимков, сделанных во время выступления Зеленского в канадском парламенте в пятницу, подписан: «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду», передает ТАСС.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

    Дивизия СС «Галиция» (также известна как «Галичина») была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года украинские националисты сдались войскам Британии и США.

    Коментарии (16)
    24 сентября 2023, 15:04
    В США предупредили о падении режима Зеленского до разгрома ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Режим Зеленского падет до разгрома ВСУ

    В США предупредили о падении режима Зеленского до разгрома ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Режим Владимира Зеленского может упасть до того, как будут разгромлены украинские войска, к власти придут сторонники продолжения конфликта, сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Issues that Matter with Cynthia Pooler.

    Он считает, что совсем скоро падет режим Зеленского, во всяком случае, это следует из его наблюдений. По словам Риттера, в таком случае к власти могут прийти как сторонники продолжения конфликта, так и те, кто хочет закончить противостояние, передает РИА «Новости».

    Бывший разведчик заявил, что в любом случае условия окончания конфликта будет диктовать Россия, а не Запад и Украина.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереализуема.

    Коментарии (9)
    24 сентября 2023, 11:43
    Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику в Тбилиси
    Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику в Тбилиси
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в воскресенье в четырех километрах от Тбилиси, сообщил Институт изучения Земли, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Землетрясение в 8.00 (7.00 мск) не принесло жертв и разрушений, но вызвало панику в некоторых районах грузинской столицы, где жители покидали дома, а также встревоженные отклики в социальных сетях.

    Позже в Грузии произошло еще одно землетрясение – магнитудой 3, в 12 километрах от города Лагодехи на востоке страны.

    Коментарии (5)
    24 сентября 2023, 11:13
    В Приморье осквернили мемориал погибшим в зоне СВО
    В Приморье осквернили мемориал погибшим в зоне СВО
    @ vostokmedia.com

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сотрудники полиции в Приморье разыскивают неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим, сообщили в управлении МВД России по региону.

    Как указали в полиции, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в селе Павло-Федоровка Приморского края. Отмечается, что на мемориале памяти, который поставили местные жители, повреждены фотографии погибших, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники полиции устанавливаю личности граждан, причастных к инциденту, и готовят их задержание.

    В УМВД подчеркнули, что на мемориале погибшим в том числе и «в ходе специальной военной операции» разбили фотографии.

    Ранее в Московской области вандал осквернил памятник «Рубеж обороны Москвы» свастикой и сжег венок на Вечном огне.

    Коментарии (17)
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      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

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