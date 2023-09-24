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Грабители в камуфляже вынесли из дома в Петербурге сейф с 10 млн рублей
Налетчики в камуфляже вынесли из дома в Петербурге сейф с 10 млн рублей
Полиция разыскивает налетчиков в камуфляжной форме, которые вынесли из частного дома в Парголово под Петербургом сейф с 10 млн рублей и 10 тысячами долларов США, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию Выборгского района Петербурга обратилась жительница Парголово, которая сообщила о том, что ночью в воскресенье трое неизвестных в камуфляже ворвались в дом, применили силу и вынесли сейф с 10 млн рублей и 10 тыс. долларов США, передает ТАСС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ведется розыск преступников, принимаются меры к их задержанию.
Ранее мужчина устроил взрыв в помещении с банкоматами в Петербурге.