Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев: При атаке ВСУ на штаб ЧФ чудом уцелела икона Ушакова

Tекст: Антон Никитин

«Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на иконе Ушакова на свитке есть надпись: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

Губернатор Севастополя напомнил, что Ушаков не проиграл ни одного сражения. Развожаев выразил уверенность, что спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе.

Губернатор заявил, что предложит благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову в день памяти Ушакова 15 октября совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В тот же день жители Севастополя устроили флешмоб.