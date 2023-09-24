Политолог рассказала о трансформации политической системы России за счет института выборов

Политолог Линдигрин: Отличительной особенностью российской избирательной системы стало внедрение различных новаций

Tекст: Андрей Резчиков

«Современная отечественная избирательная система возникла в сложнейший период нашей новейшей истории. Поистине драматичную трансформацию политической системы страны, ее социально-экономических основ удалось направить в конструктивное русло благодаря избирательной системе», – считает Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

Российская избирательная система «сыграла важную стабилизирующую роль и в период политического кризиса 1993 года, поставив точку в противостоянии политических сил», добавляет эксперт.

«Институт выборов в России в своем историческом развитии прошел путь от вечевой демократии и земских соборов, от Госдумы Российской империи, Учредительного собрания и Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов к современной избирательной системе», – напомнила собеседник.

Причем выборы не раз выступали в качестве инструмента стабилизации и укрепления государства. «Важной отличительной особенностью российской избирательной системы стала высокая степень готовности к внедрению различных новаций, адаптации к запросам времени, новым формам и инструментам: «мобильный избиратель», ДЭГ, видеонаблюдение, многодневное голосование. Все это делает процесс голосования более удобным для избирателей, открытым, прозрачным для наблюдателей», – отметила Линдигрин.

В воскресенье в России отмечается 30-летие избирательной системы. На этой неделе Центризбирком (ЦИК) и общество «Знание» провели совместный образовательный марафон из цикла лекций и короткометражных фильмов о разных периодах истории российских выборов. Студентам продемонстрировали фильмы о работе новгородского вече, о Земском соборе, о Госдуме имперского периода, об избирательном процессе в СССР.

Сегодня в избирательной системе России работают около миллиона членов комиссий, в составе которых есть представители партий и общественных организаций.

По данным ВЦИОМ, 63% россиян ходят на выборы и участвуют в них. Этот показатель стабилен на протяжении последних лет.

Как отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова, дистанционное электронное голосование ежегодно расширяется шаг за шагом и позволяет проголосовать из любой точки страны. В этом году в электронном голосовании участвовали 25 регионов, то есть потенциально дистанционно могли проголосовать более 22 млн человек.

