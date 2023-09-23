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    58 комментариев
    23 сентября 2023, 20:53

    В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

    Минобороны зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

    Минобороны зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, в результате получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана.

    Нарушение режима прекращения огня было отмечено в Мардакертском районе Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В оборонном ведомстве отменътили, чтот в результате инцидента ранение получил один военнослужащий ВС Азербайджана.

    В данный момент командование российского миротворческого контингента вместе с азербайджанской стороной, а также представителями Карабаха проводит разбирательство  по этому факту.

    В Минобороны добавили, что в настоящий момент в расположении миротворцев России остаются 810 мирных жителей, из них 436 детей. Для них организовано размещение, питание и оказание необходимой медпомощи.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН отметил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

    20 сентября 2023, 22:21
    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев

    Минобороны Азербайджана выразило России глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Азербайджана выражает глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и просит проявить терпение в связи с тем, что идет расследование, говорится в заявлении ведомства республики.

    Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просит проявить терпение, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (49)
    22 сентября 2023, 09:22
    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, в настоящее время для новых жителей в Армении подготовлено 40 тыс. мест. Он сообщил, что данный вопрос будет стоять на повестке, если ситуация не улучшится.

    Также Пашинян заявил, что против Армении ведется «информационная гибридная война», передает ТАСС.

    Накануне Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

    Коментарии (32)
    21 сентября 2023, 01:21
    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Главред медиагруппы «Россия сегодня» Симоньян назвала гибель российских миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Гибель российских миротворцев в Карабахе – это «чудовищная провокация», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Симоньян выразила глубокие соболезнования всем родным и близким погибших пятерых российских миротворцев. Она подчеркнула, что мы не знаем, кто стрелял, откуда стрелял. «Кто бы ни был – это чудовищная провокация», – заявила журналистка, напомнив, как в 2020 году сбили вертолет (9 ноября вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24) «с двумя нашими погибшими там парнями», передает РИА «Новости».

    «Я хочу обратиться к семьям тех, кто погиб, и сказать им огромное спасибо за то, что ребята там были. Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

    Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия. В тот же день автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. После гибели миротворцев Азербайджан выразил России соболезнования.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 16:50
    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей

    «Радио Sputnik»: Стало известно об отстранении от обязанностей виновного в гибели миротворцев командира

    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    От выполнения обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, сообщил источник.

    Также он сообщил о задержании подозреваемых в гибели российских миротворцев, передает «Радио Sputnik».

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели российских миротворцев в Карабахе.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах прекратить боевые действия.

    Коментарии (30)
    21 сентября 2023, 02:58
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Командир бригады «Восток» Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что Донбасс мог закончить как Нагорный Карабах, сложись обстоятельства так же неблагоприятно.

    «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, 30 с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно», – приводит слова Ходаковского Telegram-канал «Мнения и мысли», в котором газета ВЗГЛЯД публикует комментарии экспертов.

    Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов выразил уверенность, что в потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, обнулив 30 лет борьбы. Политолог подчеркнул, что это сделало конфликт внутренним для Азербайджана, развязав Баку руки. Как считает эксперт, Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Армения безвольно сдала Карабах.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила, что референдумы в новых регионах о вхождении в состав РФ нарушили планы Киева уничтожить русский мир и стали колоссальным ударом по идеологии Запада, после которого наши противники поняли, что Россия уже не отступит.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 18:44
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване, поэтому правительство будет действовать жестко и не допустит кровопролития, виновных привлекут к ответственности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к гражданам.

    Глава правительства Армении считает, что в стране «действуют какие-то группы», связанные с сыном одного из бывших руководителей Армении. Он также заявил, что в акциях протеста участвуют студенты, которые могут быть связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

    Пашинян обвинил этих высокопоставленных лиц, и зачинщиков бунтов в провоцировании кровопролития. По его словам, правительство не будет проливать кровь на улицах Еревана, но будет действовать жестко в рамках закона. Он подчеркнул, что сейчас проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности.

    Ранее несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Коментарии (47)
    21 сентября 2023, 12:04
    В Совфеде призвали найти и наказать убийц российских миротворцев в Карабахе

    Сенатор Долгов: Убийство российских миротворцев в Карабахе могло быть подстроено кем-то извне

    В Совфеде призвали найти и наказать убийц российских миротворцев в Карабахе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские военные оказывали неоценимую помощь местному населению. Однако убийство миротворцев было выгодно западным странам, которые давно пытаются выдавить Россию с Кавказа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля.

    «Убийство российских миротворцев – это большая трагедия. Вне всяких сомнений, произошедшее следует рассматривать как преступление и провокацию. При этом я не исключаю, что это могло быть подстроено кем-то извне. Западные страны давно пытаются вытеснить Россию с Кавказа», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Вашингтону, в частности, выгодна дискредитация российских сил в этом регионе. Однако нам еще предстоит выяснить, кто действительно стоит за организацией убийства. В настоящий момент мы совместно с Азербайджаном проводим расследование. Уверен, что все виновники будут найдены и наказаны в кратчайшие сроки», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается деятельности самих миротворцев в Карабахе, они оказывали гуманитарную и медицинскую помощь местному населению, активно принимали участие в эвакуации гражданских. Ребята, без преувеличения, спасли немало жизней. Особенно значима их роль 19 и 20 сентября», – считает сенатор.

    «Действовали наши бойцы исключительно в рамках трехстороннего соглашения. Конечно, после того как Пашинян признал юрисдикцию Азербайджана над Нагорным Карабахом, их служба значительно усложнилась», – акцентирует Долгов.

    «Крайне важно, что обострение было остановлено во многом благодаря российским миротворцам. Это отметил и президент Владимир Путин. Они – герои, к которым необходимо относиться соответствующим образом», – подчеркивает собеседник.

    «Но надо признать – служба неразрывно связана с риском для жизни. К сожалению, иногда миротворцам приходится нести потери. Не могу сказать, что это случалось часто, однако самый жуткий инцидент произошел в Цхинвали, когда Саакашвили, на тот момент президент Грузии, отдал трусливый приказ об убийстве гражданского населения региона и наших парней», – уточняет сенатор.

    «Конечно, между событиями 2008 года и текущим конфликтом в Нагорном Карабахе нельзя проводить прямых параллелей. Тем не менее гибель любого миротворца – это ужасная трагедия, которую необходимо расследовать», – резюмирует Долгов.

    Ранее автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны. В результате трагедии находившиеся внутри транспортного средства военнослужащие погибли. Инцидент произошел в тот момент, когда бойцы возвращались с наблюдательного поста.

    На месте уже работают представители российских и азербайджанских следственных органов. Баку выразил глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим. Министерство обороны страны также попросило проявить терпение в связи с тем, что в настоящий момент ведутся работы по выяснению обстоятельств трагедии.

    В Москве гибель миротворцев вызывала широкий общественный резонанс. Так, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала смерть военных «чудовищной провокацией». Она также выразила соболезнования родным и близким пятерых солдат.

    «Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – отметила журналистка. Кроме того, Симоньян вспомнила и события 2020 года, когда вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24 «с двумя нашими погибшими там парнями».

    Напомним, с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали из трех районов региона 5 тыс. человек. В министерстве обороны отметили, что военнослужащие продолжают выполнение задач, направленных на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 16:19
    В Баку раскрыли детали соглашения с Арменией
    В Баку раскрыли детали соглашения с Арменией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В проекте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном указаны пять основных пунктов, сообщил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков телеканалу Sky News Arabia.

    Он пояснил, что эти пункты обусловлены международным законодательством. «Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны», – сказал Амирбеков, передает ТАСС.

    Документ предусматривает признание суверенитета Азербайджана и Армении и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами». Также соглашение «декларирует невмешательство сторон во внутренние дела друг друга».

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку установил суверенитет в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (5)
    22 сентября 2023, 11:33
    В Ереване прошли массовые задержания протестующих

    Полиция в центре Еревана провела массовые задержания протестующих

    В Ереване прошли массовые задержания протестующих
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники внутренних войск («Красные береты») провели задержания протестующих на пересечении улицы Амиряна и проспекта Маштоца в центре Еревана.

    Задержаны не менее десяти участников протестов, которые шли от площади Республики и планировали перекрыть центральные улицы. Часть протестующих продолжила движение по улицам армянской столицы, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу в Ереване задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна.

    Коментарии (18)
    21 сентября 2023, 23:39
    Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Совбезу Организации Объединенных Наций необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

    Миссия должна оценить гуманитарную ситуацию в этом регионе, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

    Также МИД Армении потребовал от ООН, чтобы миротворческие силы под мандатом Организации обеспечивали стабильность и безопасность в Карабахе. Ведомство подчеркнуло, что «карательные действия» Азербайджана против военных и политических деятелей региона должны быть исключены.

    В начале недели Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Армянский премьер Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в Нагорном Карабахе на российских миротворцев.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 20:04
    Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие
    Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные формирования Нагорного Карабаха под контролем российских миротворцев сдали шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств.

    В бюллетене Минобороны РФ отмечается, что вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие и технику. Процедура проходит под присмотром российских миротворцев. Всего уже сдано шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов, передает ТАСС.

    Кроме того, российские миротворцы обеспечили доставку через Лачинский коридор и по Агдамской дороге более 50 тонн продовольствия для мирного населения Карабаха.

    В настоящее время в расположении российских миротворцев остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей. Беженцы пока не могут вернуться в свои дома, им организовано питание, ночлег и медпомощь.

    Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что армянские военнослужащие в Карабахе, которые добровольно сложили оружие, свободны. Также Гаджиев сообщал, что власти Азербайджана рассматривают возможность амнистии для жителей Карабаха, которые сдали оружие.

    Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно. До этого сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. человек.

    Коментарии (3)
    21 сентября 2023, 16:27
    Песков: Алиев сообщил Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев

    Песков: Президент Азербайджана Алиев сообщил Владимиру Путину о задержанных после гибели миротворцев

    Песков: Алиев сообщил Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому президенту Владимиру Путину о задержанных после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе, ведется следствие, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, во время телефонного разговора Путина и Алиева азербайджанский лидер сообщил, что ведется следствие по факту гибели российских миротворцев, отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди, есть задержанные, но пока детали не известны, передает ТАСС.

    Ранее источник в одном из российских силовых ведомств сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели миротворцев в Карабахе.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (5)
    21 сентября 2023, 20:37
    Протестующие перекрыли дороги и перекрестки в Ереване

    Участники многотысячной акции протеста в Ереване перекрыли дороги и перекрестки в городе

    Протестующие перекрыли дороги и перекрестки в Ереване
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько тысяч протестующих в центре Еревана перекрыли автомобильное движение на дорогах и перекрестках, организовали шествие у здания правительства Армении.

    Проезды на перекрестках заставлены скамейками, мусорными баками и электросамокатами. Начались стычки между протестующими и водителями автомобилей, а также пассажирами автобусов, которые не могут проехать. Полиция вмешивается в конфликт, но споры решают сами граждане, которые призывают к спокойствию, передает ТАСС.

    Участники протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе.

    Ранее Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване.

    Напомним, несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Газета ВЗГЛЯД писала о капитуляции Карабаха перед Азербайджаном.

    Коментарии (5)
    22 сентября 2023, 13:14
    В Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев

    Сенатор Долгов: Попытка Пашиняна дискредитировать российских военных ничем хорошим не закончится

    В Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Миротворцы ООН, даже если их отправить в Нагорный Карабах, не смогут обеспечить стабильность в регионе. Пашинян и западные страны подобными призывами пытаются переложить вину за обострение ситуации на российских военных, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Армения призвала Совбез ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

    «Заявления Армении о необходимости присутствия в Карабахе миротворцев ООН кажутся по меньшей мере странными. Напомню, что Ереван в лице премьер-министра Пашиняна добровольно признал юрисдикцию Азербайджана над этим регионом. Соответственно, теперь подобные вопросы полностью находятся в рамках политической воли Баку», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Решения о столь радикальном изменении ландшафта безопасности в Карабахе могут приниматься исключительно с согласия президента Ильхама Алиева. Кроме того, никто не отменял трехстороннего соглашения, в котором также принимает участие и Российская Федерация. Идти в обход этого документа недопустимо», – отметил собеседник.

    «К тому же делая столь громкие заявления, Еревану было бы неплохо предоставить обоснования необходимости этого шага. Пока мы имеем дело только с ничем не подкрепленными словами», – считает сенатор.

    «Наши бойцы уже доказали свою состоятельность. Мы не один год, рискуя жизнями молодых парней, стоим на страже мира в Карабахе. Это подтверждают события 19-20 сентября, когда российские миротворцы спасали тысячи местных жителей», – указывает парламентарий.

    «В целом заявления Пашиняна выглядят как продолжение риторики горячих голов, желающих очернить Москву. Напомню, что подобные желания имеются не только в Ереване, но и во многих западных странах. Но попытка дискредитации российских военных ничем хорошим не закончится», – подчеркивает собеседник.

    Резюмируя, Долгов указал, что «ни Париж, ни Брюссель, ни Вашингтон не сумели сыграть важной роли в стабилизации ситуации». «Только Россия способна гарантировать мир в этом регионе», – заключил сенатор.

    Ранее Армения призвала Совбез ООН направить миссию в Нагорный Карабах. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Отмечается, что орган должен оценить гуманитарную ситуацию в регионе. Кроме того, дипведомство потребовало, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность на территории конфликта.

    В Ереване также подчеркнули, что «карательные действия» Баку против военных и политических деятелей Карабаха должны быть полностью исключены. Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в регионе на Россию.

    «Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не смогли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось?» – сказал он, выступая с обращением к гражданам. По его мнению, не стоит закрывать глаза на «неудачи, которые допустили российские миротворческие войска» в регионе.

    В то же время глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что все цели «антитеррористической» операции Баку в Карабахе были достигнуты, пишет «Коммерсант». Он отметил, что подобных мер можно было избежать, если бы Ереван скорректировал свою позицию по вопросу этого региона.

    «Если бы Армения выполнила обязательства, взятые ранее в рамках трехстороннего заявления, этого можно было бы добиться давно и мирным путем. В том, что произошло, виновата только Армения», – подчеркивает Байрамов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет Ереван после потери Нагорного Карабаха.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 15:36
    Названо количество армянских беженцев в расположении миротворцев РФ

    Минобороны: В расположении российских миротворцев остаются 1340 жителей Карабаха

    Tекст: Вера Басилая

    После полного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе в расположении российских миротворцев остаются 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, сообщило Министерство обороны России.

    В расположении российских миротворцев продолжают находиться 1340 человек, из них 607 детей. Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, в том числе для обеспечения безопасности контингента.

    Ранее сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. человек.

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