Кириенко открыл исторический комплекс «Россия – Моя история» в Мелитополе

«Здесь – на Запорожской земле 30 лет старались полностью уничтожить память о том, что это Новороссия. И это вопрос не про прошлое. Это про будущее! Потому что прошлое пытались оторвать, чтобы лишить будущего», – приводятся его слова в Telegram-канале «Запорожский вестник».

Мультимедийный исторический комплекс «Россия – Моя история» в Мелитополе построили на улице Екатерины Великой. Экспозиция посвящена общей истории России, а также истории Запорожской области.

Кириенко лично контролировал ход работ и посещал объект на этапе строительства.

На открытии комплекса также присутствовали врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и первый замглавы региона Сергей Толмачев, глава администрации Мелитополя Галина Данильченко и политик Дмитрий Рогозин.

Для того, чтобы жители Запорожской области могли с легкостью посещать музей, будет запущен рейсовый автобус, проходящий рядом с мультимедийным парком.

Исторические парки «Россия – Моя история» – это самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в стране. География его площадок охватывает всю Россию.