Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»
Работы по созданию ракеты «Змеевик» приостановлены, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Он рассказал ТАСС, что приостановка разработки связана с тем, что усилия ОПК направлены на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.
Собеседник агентства рассказал, что «Змеевик» по своим характеристикам похож с китайской противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. Новая ракета создается для поражения морских и наземных носителей новой американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle.
Он отметил, что у Минобороны США есть проблемы с созданием Dark Eagle. В связи с этим госзаказчик направил разработчику «Змеевика» указание о направлении сил на на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.
Напомним, в России в интересах ВМФ разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» – «убийцу авианосцев», сообщили источники, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу. Ракета «будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь – авианосцев».