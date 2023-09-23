  • Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
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    Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты
    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР
    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ
    Жители Севастополя устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    В ВСУ назвали минимальное условие для признания успеха контрнаступления
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
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    54 комментария
    23 сентября 2023, 16:55

    Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»

    Tекст: Ольга Иванова

    Работы по созданию ракеты «Змеевик» приостановлены, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Он рассказал ТАСС, что приостановка разработки связана с тем, что усилия ОПК направлены на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.

    Собеседник агентства рассказал, что «Змеевик» по своим характеристикам похож с китайской противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. Новая ракета создается для поражения морских и наземных носителей новой американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle.

    Он отметил, что у Минобороны США есть проблемы с созданием Dark Eagle. В связи с этим госзаказчик направил разработчику «Змеевика» указание о направлении сил на на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.

    Напомним, в России в интересах ВМФ разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» – «убийцу авианосцев», сообщили источники, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу. Ракета «будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь – авианосцев».

    23 сентября 2023, 09:43
    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР

    Депутат крымского парламента Трофимов заявил, что при передаче полуострова УССР ссылались на несуществующий документ

    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого в природе не существовало, сообщил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

    По его словам, президиум указом постановил утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, при том, что такого документа в природе не существовало, передает РИА «Новости».

    Эти данные выяснила рабочая группа во время изучения архивов, сообщил Трофимов. Он отметил, что группа в принципе не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик.

    Таким образом, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт в нарушение всех конституционных процедур.

    Трофимов подчеркнул, что при передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и не прописаны гарантии прав крымчан.

    По словам депутата, для передачи полуострова необходимо было сначала провести референдум в рамках РСФСР.

    «Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», – подчеркнул Трофимов.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР, поэтому и передача полуострова была по факту незаконной.

    Президиум парламента Крыма заявил, что готов инициировать вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР.

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    23 сентября 2023, 08:57
    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ

    ВС России ударили «Солнцепеками» по живой мощи ВСУ в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке

    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» ударили по скоплениям живой мощи ВСУ на Донецком направлении, сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Уточняется, что российские военные нанесли огневое поражение по скоплениям украинских военных с помощью систем «Солнцепек» в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке, передает РИА «Новости».

    Также Минесашвили добавил, что средствами ПВО были уничтожены семь украинских БПЛА близ населенных пунктов Берестовое и Отрадовка в ДНР.

    Кроме того, по его данным, военные подразделения южной группировки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении около Клещеевки, Марьинки и Северного.

    Ранее ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

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    23 сентября 2023, 03:03
    Жители Севастополя устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ

    В Севастополе местные жители устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ

    Жители Севастополя устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители Севастополя начали массово исполнять гимн города «Легендарный Севастополь» после ракетной атаки на штаб Черноморского флота, они публикуют видео с исполнением песни в соцсетях.

    К флешмобу присоединились целые семьи и рабочими коллективами, сообщил телеканал СТВ.

    Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале отметил, что это спонтанная акция, ее придумали сами севастопольцы и начали публиковать ролики на личных страницах.


    «И это еще раз доказывает, что Севастополь – это всегда про единство, сплоченность и веру в победу», – отметил градоначальник.

    По его словам, идею подхватили уже и городские телеканалы.

    В пятницу ВСУ ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны России опровергли сообщения о гибели военного, там пояснили, что военнослужащий пропал без вести.

    Sky News заявлял, что удар по штабу нанесли с использованием ракет Storm Shadow.

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    23 сентября 2023, 06:10
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пленный украинский офицер передал российской стороне информацию о завербованных корректировщиках, наводящих артиллерию на жилые кварталы и города в ДНР, а также раскрыл данные руководства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении, сообщил источник.

    Украинский офицер сдался добровольно, он передал данные на офицеров 10-го корпуса ВСУ – имена, фамилии, отчества, должности, звания, телефоны и вид деятельности, сказал собеседник РИА «Новости».

    Также пленный на своем смартфоне показал электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков. По его словам, в документах содержатся данные на руководящий офицерский состав 10-го корпуса.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что военнослужащие ВСУ в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, они начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

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    22 сентября 2023, 17:24
    Советник Пушилина предложил сбивать самолеты-разведчики НАТО

    Гагин: Самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России

    Советник Пушилина предложил сбивать самолеты-разведчики НАТО
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Daniel J. Meshel

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для российских летчиков и средств ПВО в случае их причастности к украинским атакам на Россию, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Согласно данным портала Flightradar24, американский разведывательный самолет P-8A Poseidon, вылетев с Сицилии в 9.31 мск, во время украинской ракетной атаки по Севастополю барражировал над Румынией.

    По его словам, во время удара по Крыму и Севастополю из Средиземного моря выдвинулся самолет-разведчик принадлежности НАТО, который, «скорее всего, и корректировал этот удар», передает РИА «Новости». Гагин добавил, что этот и подобные самолеты-разведчики для ВС России должны стать законной целью и их должны сбивать с предупреждением страны, которой они принадлежат.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате ракетного удара, который вооруженные силы Украины нанесли по штабу Черноморского флота России в Севастополе, сбито пять ракет, один военнослужащий пропал без вести.

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    22 сентября 2023, 21:57
    СМИ: Украина атаковала штаб Черноморского флота британскими ракетами Storm Shadow

    Sky News: Украина атаковала штаб Черноморского флота британскими ракетами Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован Украиной с использованием британских ракет Storm Shadow.

    Британские ракеты Storm Shadow использовались киевским режимом для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины, передает РИА «Новости».

    В пятницу ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Позже появилась информация о гибели военнослужащего в результате атаки. В Минобороны России опровергли гибель военного, уточнив, что один российский военнослужащий пропал без вести.

    Коментарии (49)
    22 сентября 2023, 18:59
    WADA наказало более 200 спортсменов из России
    WADA наказало более 200 спортсменов из России
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Всемирное антидопинговое агентство, ссылаясь на данные московской лаборатории и изъятые пробы, наказало 218 спортсменов из России, сообщили в пресс-службе организации.

    Еще 63 спортсменам предъявлены обвинения, ряд дел находятся на стадии активного расследования, передает ТАСС.

    В лаборатории, откуда были изъяты пробы, фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2019 году WADA получило данные и пришло к выводу, что с ними проводились манипуляции, чтобы скрыть нарушения.

    Ранее в Минспорте заявили об отказе платить взносы в WADA на прежних условиях.

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    23 сентября 2023, 15:06
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    @ Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем, рассказал командир разведгруппы ВС России, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда».

    Он рассказал РИА «Новости», что после того, как танк уничтожили, разведгруппа выдвинулась к технике в надежде взять «языка». Оказалось, что все члены экипажа погибли, кроме механика-водителя. Когда тот проснулся, он стал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте).

    По словам «Легенды», механик-водитель подчеркнул, что не является наемником, он военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты. Кроме того, мехвод назвал свою бригаду и место ее дислокации.

    Российский разведчик добавил, что после того, как он сообщил немецкому мехводу о серьезности ранения, тот сказал, что «очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать». Командир разведгруппы обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде, чем воевать с русскими.

    В сентябре британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. Погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

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    22 сентября 2023, 20:21
    СМИ: Запад и Украина не готовы к затяжному конфликту

    The Economist: Украине грозит затяжной конфликт

    СМИ: Запад и Украина не готовы к затяжному конфликту
    @ EUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и ее западные сторонники оказались не готовы к затяжному конфликту, ни у кого из них нет сил для изнурительной борьбы на истощение, пишет The Economist.

    Киеву следует изменить тактику и готовиться к затяжному конфликту. Однако Украина не готова к борьбе на истощение, как и ее партнеры. «Все они по-прежнему сосредоточены на контрнаступлении. Им пора переосмыслить как военную стратегию Украины, так и ее экономику» – пишет The Economist, передает ИноСМИ.

    Авторы издания считают, что Киев должен «рационально использовать ресурсы», так как украинские солдаты измотаны. Также Украина нуждается в помощи в техобслуживании. Чтобы выдержать многолетнюю борьбу, ей необходимы текущий ремонт, надежные поставки артиллерии и обучение.

    Кроме того, стране необходима экономическая перекалибровка. По мнению авторов, следует уделить больше внимания наращиванию производства и капитальным расходам, а не строить «наполеоновские планы» о послевоенном восстановлении.

    Ранее на Украине назвали сумму военных расходов в этом году.

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    22 сентября 2023, 21:03
    В Европе признали провал антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Антироссийские санкции не работают, они провалились, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Сийярто заявил, что целями антироссийских санкций было «поставить Россию на колени» и «достичь мира». «Сейчас уже был одиннадцатый пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе», – сказал глава венгерского МИД, передает ТАСС.

    Ранее в Германии предложили отменить санкции против России из-за роста числа банкротств.

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    23 сентября 2023, 09:56
    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО

    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Севастополе отработали системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что у причала близ Сухарной балки упали обломки ракеты.

    Также Развожаев отметил, что на место ЧП уже выехали сотрудники спецслужб.

    Как тем временем сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, морской пассажирский транспорт приостановил движение.

    Накануне киевский режим нанес ракетный удар по Севастополю, повредив историческое здание штаба Черноморского флота. Один российский военнослужащий пропал без вести. Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по предварительным данным, нет.

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    23 сентября 2023, 10:42
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    @ Gabriel Szabo/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Женщины-фармацевты в преддверии их постановки на воинский учет начали массово увольняться и уезжать из страны, пишет «Страна.ua» со ссылкой на главу украинской ассоциации «ФармРада» Елену Прудникову.

    Так, за последние две недели в стране уволились тысячи фармацевтов, часть из бывших специалистов уехала в Европу, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    «Кто будет работать – вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис», – сообщила Прудникова.

    Особенно массово уезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины, отметила глава ассоциации.

    Ранее сообщалось, что на Украине ограничат выезд за границу женщинам, которые с 1 октября должны встать на воинский учет.

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    23 сентября 2023, 07:44
    В ВСУ назвали минимальное условие для признания успеха контрнаступления

    Украинский командующий Тарнавский назвал взятие Токмака условием признания успеха «контрнаступа»

    В ВСУ назвали минимальное условие для признания успеха контрнаступления
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минимальным требованием для признания контрнаступления успешным стало бы взятие под контроль города Токмак в Запорожской области, заявил командующий оперативно-стратегической группой «Таврия» Александр Тарнавский.

    Токмак является «целью-минимум», сказал Тарнавский CNN, передает РИА «Новости».

    По его словам, наступлению может помешать погода, она может затруднить проход тяжелой техники. Но это маловероятно, поскольку ВСУ двигаются «в основном без техники».

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Токмак станет одним из приоритетных направлений ВСУ зимой.

    Коментарии (8)
    23 сентября 2023, 03:45
    Лондон подтвердил готовность годами поддерживать Киев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британия может поддерживать киевский режим годами в противостоянии с Россией в случае необходимости, заявил британский вице-премьер Оливер Дауден на Генассамблее ООН.

    Британия будет стоять «бок о бок с Украиной», пока конфликт не завершится, если потребуется, поддержка продлится годами, заявил Дауден, передает ТАСС.

    Ранее британское издание The i заявило, что британские дипломаты проводили регулярные контакты с российскими коллегами с начала СВО.

    Коментарии (34)
    23 сентября 2023, 01:17
    The i: Лондон тайно контактировал с Москвой после начала СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дипломаты из Британии проводили регулярные контакты с российскими коллегами после начала спецоперации на Украине, заявило британское издание The i.

    Контакты проходили на полях крупнейших международных мероприятий в Вене и в Нью-Йорке, стороны не обсуждали возможные условия заключения мира между Россией и Украиной, утверждает The i, передает ТАСС.

    Анонимный высокопоставленный дипломат заявил газете, что Лондон считает крайне важным сохранение возможности диалога, при этом он не пытается «поделить» Украину или заключать мирные соглашения от чужого лица.

    В МИД Британии подтвердили, что секретные встречи действительно проводились, но подчеркнули, что любая информация о том, что стороны могли обсуждать условия мира на Украине, «не соответствует действительности».

    Там указали, что контакты с Россией осуществлялись «только в случаях, когда это было абсолютно необходимо» для обеспечения безопасности Британии.

    Коментарии (6)
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