Экс-аналитик ЦРУ Джонсон объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, встречи в США прошли не так хорошо, так как инвестиционные возможности Украины остались бесперспективными – самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила, и будет контролировать, передает радио Sputnik.

Джонсон добавил, что США намеревались получить доступ к богатым природными ресурсами регионам на востоке Украины до того, как они были освобождены Россией.

При этом он отметил, что российская спецоперация привела к тому, что в США постепенно начали терять интерес к Киеву.

Экс-аналитик ЦРУ заметил, что по этой причине Зеленский остался недоволен встречами в ООН, так как не получил от союзников обещаний поставлять больше вооружения.

Напомним, президент США Джо Байден на встрече с Зеленским заявил, что не существует альтернатив военной поддержке киевского режима. Он объявил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

