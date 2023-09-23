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    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР
    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ
    Жители Севастополя устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ
    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе
    В ВСУ назвали минимальное условие для признания успеха контрнаступления
    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
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    41 комментарий
    23 сентября 2023, 11:02

    В Киеве подтвердили отключение Маском спутников Starlink над Крымом

    В Киеве подтвердили отключение Илоном Маском спутников Starlink над Крымом

    В Киеве подтвердили отключение Маском спутников Starlink над Крымом
    @ Pavlo Gonchar/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил медиакомпании Drive руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, Маск отключал свою продукцию и услуги над Крымом ранее, такое отключение длилось месяц, на протяжении всего первого периода военных действий сигнала над Крымом не было вообще, передает РИА «Новости».

    Буданов добавил, что в Киеве широко используют продукцию и услуги Маска, так как без них «была бы катастрофа».

    Напомним, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его отказ включить спутниковую связь Starlink на территории Крыма по запросу Украины связан с санкциями, введенными США. По его словам, для разрешения на подключение необходимо одобрение со стороны американского правительства.

    22 сентября 2023, 13:28
    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Губернатор Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что осколок упал возле театра Луначарского. Он попросил местных жителей в случае обнаружения подобных осколков не подходить к ним и звонить по номеру «112». Также он призвал сохранять спокойствие и не публиковать фотографии и видео.

    Ранее в пятницу дежурные силы ПВО уничтожили у побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два БПЛА.

    Коментарии (126)
    22 сентября 2023, 15:44
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша получила «отмашку из-за океана» о том, чтобы «сливать» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину?» – поинтересовался Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. По словам Лукашенко, связано это с тем, что Варшава получила «отмашку из-за океана»: «Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он».

    В Соединенных Штатах вскоре пройдут президентские выборы, напомнил Лукашенко, отметив, что в сторону Украины никто не будет смотреть. «А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», – приводит его слова БелТА.

    В Кремле ранее прогнозировали, что трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать.

    Коментарии (17)
    22 сентября 2023, 14:52
    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Зимнее наступление ВСУ нужно НАТО для испытаний техники в мороз

    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вашингтон силами Украины хочет опробовать собственные тактики ведения войны зимой. ВСУ не готово ко второй волне наступления – это обернется трагедией для личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой.

    «На сегодняшний день Украина не располагает ресурсами, необходимыми для начала еще одной волны контрнаступления. Тем не менее Зеленский, будучи подконтрольным западным странам, вынужден подчиняться США, которые хотят с помощью зимней атаки ВСУ проверить собственные наработки ведения конфликта в чрезвычайных условиях», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Для Вашингтона этот вопрос имеет принципиальную важность. Продвижение Украины в декабре или январе позволит опытным путем установить особенности поведения техники НАТО при низких температурах. Таким образом, Штаты в первую очередь рассматривают намечающуюся операцию в испытательном ключе», – считает собеседник.

    «На реальные успехи ВСУ никто не надеется. Наступление будет проводиться сразу по нескольким направлениям: Артемовск, Токмак, Мариуполь и Времевский участок. Могут попробовать пройти и по Каховскому водохранилищу. Когда здесь замерзнет грунт, проведение атаки станет довольно удобным», – отмечает эксперт.

    «Отмечу, что подобные действия понесут за собой колоссальные риски для личного состава ВСУ. Снег аннулирует возможность скрыться от глаз наших военных. Поэтому Украина, скорее всего, будет пытаться перенести основные действия в район городской застройки, где в качестве надежной защиты можно использовать здания», – подчеркивает собеседник.

    «При этом они попытаются успеть до заморозков, ведь в противном случае условия для атаки значительно ухудшатся. России стоит всерьез озаботиться планами ВСУ зимой снова пойти в наступление. Необходимо нарастить количество артиллерии, чаще наносить удары с помощью авиации. Нельзя забывать и про поражение тыловых объектов: склады и линии коммуникаций должны регулярно уничтожаться», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом страны Джо Байденом и пообещал ему, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой. Об этом сообщает издание The New York Times. При этом глава Штатов подчеркнул, что они останутся с Украиной до тех пор, пока «тяжелая война с Россией» не завершится.

    Кроме того, Байден заявил, что уже на следующей неделе США начнут поставки танков Abrams. Он также выразил надежду, что обе партии выразят единый порыв в готовности продолжения поддержки ВСУ. «Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса», – уточнил Байден. В пакет поставок также вошли снаряды, артиллерия, противотанковые вооружения и вторая батарея ПВО Hawk.

    Во время посещения Вашингтона Зеленский также успел встретиться и с американскими сенаторами. Ссылаясь на слова представителя Нью-Йорка, демократа Чака Шумера, газета пишет, что глава Украины подчеркивал невозможность ВСУ противостоять ВС РФ без поддержки со стороны западных стран.

    В свою очередь Зеленский заявил, что наступление не должно останавливаться, поскольку Россия «потеряла людей и профессиональную армию». Он также подчеркнул, что «будет трудно», но у ВСУ уже есть «опыт прошлого года».

    При этом Зеленский сообщил, что планируется «деоккупация» Артемовска и двух других городов, название которых он отказался раскрыть. Тем не менее, по его словам, у военных уже есть «всеобъемлющие планы», способные привести украинскую армию к успеху.

    Ранее американские СМИ сообщали об опасениях Зеленского по поводу возможного ослабления поддержки Украины Вашингтоном.

    Коментарии (12)
    23 сентября 2023, 09:43
    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР

    Депутат крымского парламента Трофимов заявил, что при передаче полуострова УССР ссылались на несуществующий документ

    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого в природе не существовало, сообщил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

    По его словам, президиум указом постановил утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, при том, что такого документа в природе не существовало, передает РИА «Новости».

    Эти данные выяснила рабочая группа во время изучения архивов, сообщил Трофимов. Он отметил, что группа в принципе не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик.

    Таким образом, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт в нарушение всех конституционных процедур.

    Трофимов подчеркнул, что при передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и не прописаны гарантии прав крымчан.

    По словам депутата, для передачи полуострова необходимо было сначала провести референдум в рамках РСФСР.

    «Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», – подчеркнул Трофимов.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР, поэтому и передача полуострова была по факту незаконной.

    Президиум парламента Крыма заявил, что готов инициировать вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР.

    Коментарии (24)
    22 сентября 2023, 14:58
    В результате ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе погиб один военный
    В результате ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе погиб один военный
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате ракетного удара, который вооруженные силы Украины нанесли по штабу Черноморского флота России в Севастополе, по имеющейся информации, погиб один военнослужащий, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что при отражении ракетной атаки средствами ПВО было сбито пять ракет.

    Отмечается, что повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

    Как сообщал ранее в пятницу губернатор Михаил Развожаев, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по его данным, нет.

    Коментарии (62)
    23 сентября 2023, 09:56
    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО

    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Севастополе отработали системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что у причала близ Сухарной балки упали обломки ракеты.

    Также Развожаев отметил, что на место ЧП уже выехали сотрудники спецслужб.

    Как тем временем сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, морской пассажирский транспорт приостановил движение.

    Накануне киевский режим нанес ракетный удар по Севастополю, повредив историческое здание штаба Черноморского флота. Один российский военнослужащий пропал без вести. Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Коментарии (17)
    22 сентября 2023, 14:47
    Губернатор оценил последствия ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе

    Губернатор Развожаев: Гражданская инфраструктура вокруг штаба ЧФ в Севастополе не пострадала

    Tекст: Ольга Никитина

    Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе, по предварительной информации, не пострадала, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он написал, что находившиеся в момент удара на улице люди также не пострадали. В настоящее время, по его словам, не зафиксировано даже выбитых стекол.

    Развожаев сообщил, что в штабе флота продолжаются работы по тушению пожара, сил и средств достаточно. Ситуация под контролем экстренных служб, заверил он.

    Также губернатор сообщил, что по его поручению на месте создан оперативный штаб.

    Кроме того, Развожаев дал отбой ракетной и авиационной опасности. При этом местных жителей по-прежнему просят не выезжать в центр города. Дороги, по его словам, перекрыты, проводятся специальные мероприятия.

    Напомним, в пятницу киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.

    Коментарии (2)
    23 сентября 2023, 10:39
    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»

    Глава украинской военной разведки Буданов признал, что танки Abrams «долго не проживут»

    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные танки Abrams, которых ожидают в Киеве, долго на передовой не протянут, ситуацию в зоне боевых действий не изменят и дальнобойные ракеты ATACMS, заявил порталу War Zone руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, западные танки должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их применение на передовой в боевых условиях ни к чему не приведут – они долго не проживут, передает РИА «Новости».

    При этом Буданов отметил, что ситуацию не спасут и ожидаемые в Киеве дальнобойные ракеты ATACMS. Для какого-то результата такого оружия нужно поставить «по меньшей мере сотни».

    Кроме того, глава украинской военной Буданов признал неоспоримые преимущества ВС России, подчеркнув, что борьба с российской авиацией с помощью систем ПВО весьма затратна и неэффективна.

    Ранее в Пентагоне заявили, что Украина получит танки Abrams в ближайшее время. До этого сообщалось об отказе Вашингтона передавать Украине ракеты ATACMS.

    Коментарии (2)
    22 сентября 2023, 18:36
    NBC: Байден пообещал Зеленскому малую партию ракет ATACMS

    NBC: Джо Байден пообещал передать Украине небольшую партию тактических ракет ATACMS

    NBC: Байден пообещал Зеленскому малую партию ракет ATACMS
    @ dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS, сообщила NBC.

    Телекомпания сообщила, что пока нет официального объявления решения и дат поставок вооружений, передает ТАСС.

    Ранее The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Коментарии (0)
    22 сентября 2023, 13:47
    Жителей Севастополя предупредили об угрозе повторной атаки со стороны ВСУ

    Губернатор Развожаев предупредил об угрозе повторной атаки со стороны ВСУ по Севастополю

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим может осуществить повторную атаку по территории Севастополя после ранее нанесенного ракетного удара по штабу Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале попросил местных жителей не выезжать в центр города, а также не покидать здания.

    «Всем, кто находится рядом со штабом флота, при звуках сирены проследовать в укрытия», – призвал он.

    На месте происшествия, по словам главы региона, в настоящее время работают сотрудники МЧС России. Аэромобильная группировка, по его словам, приведена в готовность. Кроме того, выведена резервная техника. Принимаются все меры с целью скорейшей ликвидации возгорания, сообщил Развожаев.

    Ранее в пятницу киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.

    В результате удара обломки разбросаны на сотни метров. К месту ЧП направляется большое число карет скорой помощи, передает ТАСС.

    Коментарии (0)
    22 сентября 2023, 21:46
    Белый дом не подтвердил поставку ATACMS Украине

    Белый дом не подтвердил поставку ATACMS Украине, но и не исключил ее в будущем

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США не исключает возможность передачи Украине в будущем тактических ракет ATACMS, но и не подтверждает их скорую поставку, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер заявила, что не собирается подтверждать публикации в СМИ о скорых поставках ATACMS. Она уточнила, что ранее президент США Джо Байден говорил, что передача Украине ракет ATACMS не исключается, но новых объявлений на этот счет нет, передает ТАСС.

    Ранее телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

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    22 сентября 2023, 16:15
    В центре Севастополя ограничили движение транспорта

    Tекст: Ольга Никитина

    Движение личного и общественного транспорта в центр Севастополя в пятницу днем ограничено, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

    В Telegram-канале дирекции сообщается, что автобусы по компенсационному маршруту осуществляют движение до 5 км Балаклавского шоссе.

    Напомним, киевский режим в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, повредив историческое здание штаба Черноморского флота. Один российский военнослужащий пропал без вести. Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Коментарии (0)
    22 сентября 2023, 14:37
    Над Крымом силы ПВО сбили крылатые ракеты

    Аксенов: Над Крымом силы ПВО сбили крылатые ракеты

    Tекст: Ольга Никитина

    Силы противовоздушной обороны в пятницу сбили над территорией Крыма крылатые ракеты, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Аксенов в своем Telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие.

    Ранее в пятницу власти Крыма опровергли ракетный удар по Бахчисараю.

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    23 сентября 2023, 00:16
    Politico: В администрации США не считают ATACMS чудо-оружием для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракеты ATACMS не смогут серьезным образом повлиять на ход боевых действий на украинской территории, считают источники Politico в американской администрации.

    ATACMS не станут «волшебной палочкой», они смогут помочь киевскому режиму, но они не станут оружием, способным «изменить правила игры», сказали собеседники Politico, передает РИА «Новости».

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

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    22 сентября 2023, 13:19
    В Кремле заверили, что следили за встречей США со странами Центральной Азии

    В Кремле заверили, что следили за встречей США со странами Центральной Азии на полях Генеральной Ассамблеи ООН

    Tекст: Александра Юдина

    Москва следила за встречей США со странами Центральной Азии на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, однако приоритетом для Москвы остается продолжение собственного диалога с государствами региона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, у стран Азии есть свои отношения с США, они имеют полное право проводить подобные встречи, передает ТАСС.

    Песков заверил, что в Москве тщательно отслеживают такие активности, однако напомнил, что главным остается продолжение собственного диалога.

    Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал о планах Байдена встретиться с главами пяти республик Центральной Азии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем США хотят подчинить Среднюю Азию.

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