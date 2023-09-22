Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.3 комментария
Глава Центрисполкома ЕР Сидякин получил освободившийся депутатский мандат
Освободившийся мандат депутата Госдумы решили передать главе Центрального исполкома ЕР Сидякину
Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы, который освободился после перехода в Совет Федерации Игоря Кастюкевича, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Сидякин продолжит руководить исполкомом партии, говорится в сообщении на сайте ЕР.
«Александра знаю давно и хорошо. Его богатый управленческий опыт, компетенции и энергия не раз позволяли командам, в которых он работал, выходить из самых сложных ситуаций. Под его руководством произошла полная перезагрузка первичного звена партии – значительно обновился состав местных отделений и первичек. Наши коллеги в регионах прошли серьезное переобучение и повысили свою квалификацию. Масштабно внедрены цифровые сервисы в работу партии на всех уровнях. Сегодня это уже норма жизни и обязательное условие партийной работы. Впервые они массово были использованы в ходе прошедшей избирательной кампании. И в известной степени определили ее результаты», – подчеркнул Турчак.
Он отметил также, что Сидякин с первых дней СВО участвовал в разворачивании гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах. «Помогал выстраивать там партийное строительство. Вместе с корпусом наблюдателей работал год назад на референдуме. Регулярно доставляет на передовую помощь нашим подразделениям, которую партия собирает в регионах и при поддержке фонда «Наша Правда», – пояснил секретарь генсовета. Работа в Госдуме Сидякину хорошо знакома, сказал Турчак. «Уверен, он добьется новых успехов и укрепит позиции партии в парламенте», – заключил он.
Александр Сидякин – руководитель Центрального исполкома «Единой России» с декабря 2021 года. Выпускник Тверского государственного университета по специальности юриспруденция, кандидат юридических наук. На протяжении трех лет (2018–2021) он работал в должности руководителя администрации Республики Башкортостан. Курировал вопросы внутренней политики, формирования комфортной городской среды и благоприятного предпринимательского климата, а также науки.
Благодаря опыту, полученному в «Школе губернаторов» (программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва), ему удалось значительно обновить и омолодить управленческий корпус муниципального звена региона Башкирии. С 2011 по 2018 годы работал депутатом Государственной думы VI и VII созывов, занимался вопросами НКО, дольщиков и жилищно-коммунального хозяйства. Регулярно входил в пятерку самых эффективных парламентариев: за весь срок в Думе инициировал 115 законопроектов, 50 из которых стали федеральными законами.