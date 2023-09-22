Глава Центрисполкома ЕР Сидякин получил освободившийся депутатский мандат

Освободившийся мандат депутата Госдумы решили передать главе Центрального исполкома ЕР Сидякину

Сидякин продолжит руководить исполкомом партии, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Александра знаю давно и хорошо. Его богатый управленческий опыт, компетенции и энергия не раз позволяли командам, в которых он работал, выходить из самых сложных ситуаций. Под его руководством произошла полная перезагрузка первичного звена партии – значительно обновился состав местных отделений и первичек. Наши коллеги в регионах прошли серьезное переобучение и повысили свою квалификацию. Масштабно внедрены цифровые сервисы в работу партии на всех уровнях. Сегодня это уже норма жизни и обязательное условие партийной работы. Впервые они массово были использованы в ходе прошедшей избирательной кампании. И в известной степени определили ее результаты», – подчеркнул Турчак.

Он отметил также, что Сидякин с первых дней СВО участвовал в разворачивании гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах. «Помогал выстраивать там партийное строительство. Вместе с корпусом наблюдателей работал год назад на референдуме. Регулярно доставляет на передовую помощь нашим подразделениям, которую партия собирает в регионах и при поддержке фонда «Наша Правда», – пояснил секретарь генсовета. Работа в Госдуме Сидякину хорошо знакома, сказал Турчак. «Уверен, он добьется новых успехов и укрепит позиции партии в парламенте», – заключил он.

Александр Сидякин – руководитель Центрального исполкома «Единой России» с декабря 2021 года. Выпускник Тверского государственного университета по специальности юриспруденция, кандидат юридических наук. На протяжении трех лет (2018–2021) он работал в должности руководителя администрации Республики Башкортостан. Курировал вопросы внутренней политики, формирования комфортной городской среды и благоприятного предпринимательского климата, а также науки.

Благодаря опыту, полученному в «Школе губернаторов» (программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва), ему удалось значительно обновить и омолодить управленческий корпус муниципального звена региона Башкирии. С 2011 по 2018 годы работал депутатом Государственной думы VI и VII созывов, занимался вопросами НКО, дольщиков и жилищно-коммунального хозяйства. Регулярно входил в пятерку самых эффективных парламентариев: за весь срок в Думе инициировал 115 законопроектов, 50 из которых стали федеральными законами.