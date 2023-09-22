Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.9 комментариев
Досрочно завершена часть работ по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы
В Волгоградской области досрочно завершена часть работ по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы
Волгоградская область завершила строительство запланированных в этом году водопропускных сооружений для оздоровления Волго-Ахтубинской поймы и приступила к работам 2024 года, сообщило Федеральное агентство водных ресурсов.
Заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб сообщила, что низовья Волги после проделанных комплексных работ преобразились. Увеличилось в два раза обводнение поймы реки, более чем на треть повышена водность озерной системы на спаде половодья. По ее словам, Волгоградская область уже выполнила план 2023 года по строительству водопропускных сооружений и приступила к работам следующего года, передает ТАСС.
В поселке Куйбышев начали строить водопропускное сооружение на ерике Мишка (Калмычок) – одного из 10 объектов, на строительство которых Росводресурсы направили региону дополнительное финансирование в 2023 году. Работы проходят по федпроекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», благодаря которому уже построили 50 таких сооружений, необходимых для наполнения водой Волго-Ахтубинской поймы.
Дополнительные 227,5 млн рублей помогут сократить сроки исполнения и других мероприятий: в этом году планируется ускорить восстановление ерика Гнилой и озер Самсоновское, Вшивое, здесь очистят дно от ила, речной травы.
Восстановление Волго-Ахтубинской поймы также затрагивает Астраханскую область. На эти цели в двух регионах Росводресурсы направили 2,1 млрд рублей. Работы распланированы до конца 2024 года. Ожидается, что к этому сроку служить обводнению низовий Волги будут 80 новых водопропускных сооружений, будет расчищено 239,2 км русел и восстановлено 1,24 тыс. га водных объектов.