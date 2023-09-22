В Волгоградской области досрочно завершена часть работ по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы

Заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб сообщила, что низовья Волги после проделанных комплексных работ преобразились. Увеличилось в два раза обводнение поймы реки, более чем на треть повышена водность озерной системы на спаде половодья. По ее словам, Волгоградская область уже выполнила план 2023 года по строительству водопропускных сооружений и приступила к работам следующего года, передает ТАСС.

В поселке Куйбышев начали строить водопропускное сооружение на ерике Мишка (Калмычок) – одного из 10 объектов, на строительство которых Росводресурсы направили региону дополнительное финансирование в 2023 году. Работы проходят по федпроекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», благодаря которому уже построили 50 таких сооружений, необходимых для наполнения водой Волго-Ахтубинской поймы.

Дополнительные 227,5 млн рублей помогут сократить сроки исполнения и других мероприятий: в этом году планируется ускорить восстановление ерика Гнилой и озер Самсоновское, Вшивое, здесь очистят дно от ила, речной травы.

Восстановление Волго-Ахтубинской поймы также затрагивает Астраханскую область. На эти цели в двух регионах Росводресурсы направили 2,1 млрд рублей. Работы распланированы до конца 2024 года. Ожидается, что к этому сроку служить обводнению низовий Волги будут 80 новых водопропускных сооружений, будет расчищено 239,2 км русел и восстановлено 1,24 тыс. га водных объектов.