Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
В Германии назвали сумму военной помощи Украине с начала СВО
Der Spiegel: Германия выделила Украине военной помощи на сумму более 5 млрд евро
Германия отправила Украине примерно 5,2 млрд евро военной помощи с начала спецоперации России, пишет Der Spiegel.
Сумма военной помощи, оказанной Германией Украине с начала СВО, составила примерно 5,2 млрд евро, пишет Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ Минфина ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен, передает ТАСС.
По информации журнала, поставки Киеву осуществляются либо на безвозмездной основе, либо проводятся через созданный ранее Европейский фонд мира. «Многомиллиардные подарки крайне коррумпированной Украине делаются за счет налогоплательщиков в Германии», – приводит журнал слова Дагделен.
В понедельник в Германии анонсировали новый пакет помощи Украине на сумму 400 млн евро.